Трутовик сірчано-жовтий: як знайти в лісі гриб, схожий на куряче м'ясо, і правильно його приготувати

Трутовик сірчано-жовтий - один із найяскравіших деревних грибів, який важко не помітити під час прогулянки лісом. Через незвичний вигляд і текстуру його називають курячим грибом, а молоді плодові тіла в деяких країнах вважають їстівним делікатесом.

Styler розповідає, де шукати трутовик сірчано-жовтий, як він живе на деревах, чому старі гриби не варто збирати та як їх готують.

Як виглядає трутовик сірчано-жовтий

Блогер Ярослав Фіщенко у відео на своїй сторінці "Характерник" у YouTube зазначив, що цей гриб (Laetiporus sulphureus) легко впізнати за насиченим жовтим, помаранчевим або жовтогарячим забарвленням. Його плодові тіла зазвичай ростуть без виразної ніжки, безпосередньо на стовбурі дерева, утворюючи широкі віялоподібні нарости.

Окремі частини ніби накладені одна на одну, наче черепиця на даху. Такі скупчення можуть бути настільки великими, що охоплюють значну частину стовбура.

Окремі частини гриба ніби накладені одна на одну (скриншот)

Знизу на плодовому тілі немає звичних пластинок, як у багатьох шапинкових грибів. Натомість розташований шар із дрібними порами, через які гриб поширює спори та розмножується.

Молодий трутовик особливо красивий: він яскравий, м'який, соковитий і має ніжну м'якоть. Попри ефектний вигляд, цей гриб залишається недооціненим серед тих, хто звик збирати переважно білі гриби, лисички чи опеньки.

Чому гриб живе на дереві й руйнує його

Трутовик сірчано-жовтий не просто використовує дерево як місце для росту - він живиться його деревиною та спричиняє її руйнування. Гриб може оселятися як на мертвих деревах, так і на живих, але ослаблених або пошкоджених.

Основна частина гриба - міцелій, тобто мережа тонких грибних ниток - розвивається всередині деревини. Він може тривалий час залишатися непомітним, поступово руйнуючи внутрішні тканини дерева. А яскраві плодові тіла з'являються вже на певному етапі розвитку гриба.

Через це дерево зовні іноді здається цілком здоровим, хоча всередині вже відбувається гниття. Поява великого трутовика на стовбурі може свідчити про значне пошкодження деревини, тому для старих дерев у парках і біля будинків це ще й привід перевірити їхню безпечність.

Гриб поширюється спорами, які потрапляють на відповідний субстрат. Якщо спора опиниться на вразливій ділянці іншого дерева - наприклад, біля пошкодження кори - за сприятливих умов гриб може розвиватися і там.

Де та коли шукати гриб-курку

Найчастіше трутовик сірчано-жовтий пов'язаний із листяними деревами. Його знаходять на дубах, буках, вербах, вишнях та інших породах. Він може рости на стовбурах, старих пнях і пошкоджених ділянках деревини.

В Україні шукати цей гриб варто з кінця весни до початку осені. Конкретний час появи залежить від погоди, вологості та місцевих умов. Тепла погода з достатньою кількістю вологи сприяє розвитку плодових тіл.

Важливо пам'ятати, що гриб може з'являтися на тому самому дереві неодноразово. Водночас окремі плодові тіла не обов'язково зберігаються протягом усього року: основний міцелій залишається всередині деревини, а назовні виходять сезонні утворення.

Гриб може з'являтися на тому самому дереві неодноразово (скриншот)

Наскільки великим може бути трутовик

Розміри цього гриба справді вражають. За даними Королівських ботанічних садів К'ю, окремі віялоподібні плодові тіла можуть сягати 5-30 сантиметрів завширшки, а вся колонія - перевищувати пів метра.

Відомий і справжній рекорд: у жовтні 1990 року в Нью-Форесті, графство Гемпшир у Великій Британії, знайшли трутовик сірчано-жовтий вагою близько 45 кілограмів. Цей випадок зафіксований у Книзі рекордів Гіннеса.

Тож один гриб, який спочатку здається невеликим жовтим наростом, за сприятливих умов може перетворитися на масивне скупчення плодових тіл.

Чому старий гриб краще залишити в лісі

З віком трутовик втрачає свою яскравість: помаранчеві відтінки тьмяніють, поверхня стає сухішою, а м'якоть - щільною, волокнистою та жорсткою.

Молоді плодові тіла м'які й соковиті, тоді як старі можуть бути настільки твердими, що їх важко пережувати. Змінюються не лише текстура, а й кулінарні властивості гриба.

Тому для приготування зазвичай обирають молоді, свіжі частини без ознак псування. Якщо гриб уже сухий, крихкий, дуже твердий або має неприємний запах, збирати його для їжі не варто.

Старі гриби для споживання краще не збирати (скриншот)

Чи можна їсти трутовик сірчано-жовтий

Молодий трутовик сірчано-жовтий вважається їстівним, однак це не означає, що будь-який знайдений на дереві гриб можна безпечно покласти на сковорідку.

Насамперед потрібно бути впевненими у визначенні виду. Крім того, гриб не слід їсти сирим або недостатньо приготованим: після вживання в деяких людей можливі розлади травлення, а також індивідуальні небажані реакції.

Науковий огляд, опублікований у журналі Foods, також наголошує, що молоді плодові тіла мають ніжнішу структуру, а старі стають твердими й менш придатними для споживання.

Окрему увагу варто приділяти дереву, на якому росте гриб. Хоча трутовик переважно пов'язаний із листяними породами, його знаходять і на хвойних. Якщо ви не можете надійно визначити гриб або не впевнені в безпечності місця збору, краще відмовитися від нього.

Особливо обережно слід ставитися до грибів, знайдених на тисі: це отруйне дерево. Сам факт росту гриба на певній породі не дає змоги автоматично встановити його токсичність, однак для самостійного збору їжі безпечніше не ризикувати й обирати лише добре визначені екземпляри з надійно встановленим субстратом.

Як приготувати трутовик у клярі

Один із популярних способів приготування молодого трутовика - обсмажування в яєчно-борошняному клярі. Завдяки м'якоті гриб після приготування може нагадувати шматочок м'яса.

Для страви потрібні:

молодий трутовик сірчано-жовтий;

яйця;

борошно;

сіль і перець до смаку;

олія для смаження.

Спочатку гриб очищають від забруднень і ретельно промивають. Для цього рецепта використовують лише молоді, ніжні частини. Далі їх попередньо проварюють, зливають воду й дають грибам стекти.

Для кляру яйця змішують із борошном, додають сіль і перець. Підготовлені шматочки гриба занурюють у суміш, а потім обсмажують на пательні з невеликою кількістю олії до золотистої скоринки, доводячи до повної готовності.

Гриби перед смаженням краще відварити (скриншот)

Важливо: попереднє відварювання та смаження не роблять безпечною помилку у визначенні виду. Не куштуйте невідомі гриби й не використовуйте цей рецепт для старих або сумнівних плодових тіл.

Чи справді він схожий на курку

Назва "курячий гриб" виникла не випадково. За текстурою молодий трутовик після приготування справді може нагадувати куряче м'ясо: його м'якоть не така, як у звичних печериць, і має більш волокнисту структуру.

Водночас смак не є точним повторенням курятини. У гриба є власний аромат і характерний смаковий відтінок, а результат залежить від віку плодових тіл та способу приготування.

Саме поєднання незвичного вигляду, яскравого кольору й м'ясистої текстури робить трутовик сірчано-жовтий одним із найцікавіших деревних грибів, які можна зустріти в українських лісах.