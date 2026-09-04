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Главная Полезное Магнитные бури сегодня и на выходных: будет ли "штормить" 4-6 сентября
Полезное 04 сентября 2026 · 16:03
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Магнитные бури сегодня и на выходных: будет ли "штормить" 4-6 сентября

В ближайшие три дня могут удивить тех, кто следит за прогнозами космической погоды
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Магнитные бури сегодня и на выходных: будет ли "штормить" 4-6 сентября

Будет ли магнитная буря 4-6 сентября (фото: magnific.com)

Солнечная активность в ближайшие дни может немного измениться, так что стоит знать, чего ожидать от геомагнитного поля Земли.

Styler рассказывает, какой будет магнитная активность 4-6 сентября, когда возможны ее колебания и стоит ли ждать настоящей магнитной бури.

Магнитные бури 4 сентября

В пятницу, 4 сентября, геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной. По актуальному прогнозу индекс Kp в течение суток будет колебаться в пределах примерно 1-1,67.

Это значительно ниже показателей, соответствующих магнитной буре. То есть, сегодня сильного геомагнитного шторма не ожидается.

Свежие данные обнародовал NOAA Space Weather Prediction Center. В прогнозе, сформированном 4 сентября, отмечено, что наибольший ожидаемый показатель Kp в период с 4 по 6 сентября составит 2,67. Это также остается ниже уровня геомагнитной бури G1.

Что будет на выходных

В субботу, 5 сентября, ситуация не изменится. Прогнозируемый Kp составляет примерно 1,33-1,67, поэтому геомагнитное поле будет оставаться спокойным.
А вот в воскресенье, 6 сентября, возможно небольшое усиление активности. Максимальный прогнозируемый показатель составляет Kp 2,67.

Однако называть это магнитной бурей пока оснований нет. По шкале NOAA, уровень G1 начинается с Kp 5, в то время как прогнозируемый максимум на эти три дня почти вдвое ниже.

В то же время, специалисты отмечают, что прогноз космической погоды может обновляться, поскольку активность Солнца способна изменяться в течение короткого времени.

Будет ли магнитная буря 4-6 сентября

Следовательно, сильной магнитной бури в ближайшие дни не прогнозируют.

По данным NOAA, максимальные показатели будут следующими:

  • 4 сентября - Kp до 1,67;
  • 5 сентября - Kp до 1,67;
  • 6 сентября - Kp до 2,67.

В самом прогнозе NOAA отмечено, что ожидаемый максимум за 4-6 сентября - Kp 2,67, что ниже уровня шкалы геомагнитных бурь.

Так что выходные, скорее всего, пройдут без мощного геомагнитного шторма. Небольшое повышение активности возможно в воскресенье, но оно не достигнет уровня G1.

По предварительным прогнозам, первая половина сентября в целом должна быть относительно спокойной. В то же время, ближе к концу месяца возможны периоды большей геомагнитной активности, поэтому ситуацию следует отслеживать за обновлениями NOAA.

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