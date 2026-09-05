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Главная Гороскопы Наконец выдохнут: 4 знака китайского гороскопа выходят из черной полосы в сентябре
Гороскопы 05 сентября 2026 · 20:09
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Наконец выдохнут: 4 знака китайского гороскопа выходят из черной полосы в сентябре

После изнурительного периода перед ними откроются новые возможности, которых они давно ждали
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Наконец выдохнут: 4 знака китайского гороскопа выходят из черной полосы в сентябре

Каким знакам китайского гороскопа станет легче в сентябре (фото: Magnific)

Сентябрь 2026 может стать переломным для четырех знаков китайского гороскопа. После периода напряжения и экономии их ждут благоприятные обстоятельства, новые шансы и возможность наконец сосредоточиться на собственных планах.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кого ждут перемены.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Сентябрь может стать для Тигров точкой, после которой напряженный период постепенно останется позади. Ситуации, которые долго забирали силы, начнут решаться, а вместе с ними вернется чувство контроля над собственной жизнью.

Особенно заметные изменения могут произойти в работе и финансовых вопросах. Тиграм следует воспользоваться новыми возможностями и не бояться начинать сначала.

Коза (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Для Коз сентябрь принесет долгожданное облегчение после периода сомнений и переживаний. То, что раньше казалось безысходным, может наконец-то сдвинуться с места, открыв путь к более стабильному будущему.

Новые договоренности или поддержка близких помогут оставить старые проблемы сзади. В этом месяце Козам важно не держаться за то, что потеряло смысл.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Собаки будут постепенно выходить из периода, когда приходилось постоянно преодолевать препятствия и откладывать собственные планы. В сентябре обстоятельства могут сложиться гораздо более благоприятно, а приложенные ранее усилия наконец-то дадут результат.

Возможны хорошие новости в профессиональной сфере или важный разговор, который поставит точку в давнем вопросе. Представителям этого знака следует позволить себе двигаться вперед без постоянного ожидания новых проблем.

Лошадь (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Для лошадей сентябрь может стать началом нового этапа после изнурительного периода. Наконец-то появится больше пространства для собственных желаний, планов и решений, а зависимость от чужих обстоятельств постепенно уменьшится.

Успех может прийти через работу, новый проект или неожиданную возможность сменить привычный сценарий. Коням следует действовать смелее, ведь самая сложная часть пути уже позади.

Ранее Styler рассказывал таро-гороскоп на сентябрь 2026 для всех знаков Зодиака.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Астрология
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