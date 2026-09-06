Ди Каприо, Сайрус и не только: кто из звезд родился осенью и что о них говорит гороскоп

Осень подарила миру немало знаменитостей - от Зендеи и Бейонсе до Леонардо Ди Каприо и Майли Сайрус. Все они принадлежат к четырем разным знакам Зодиака, которым астрологи приписывают совершенно разные черты характера.

Styler собрал известных звезд, родившихся осенью, и предлагает проверить, действительно ли их публичные образы и карьеры напоминают типичные характеристики их знаков Зодиака.

Зендея - Дева

Дата рождения: 1 сентября 1996 года.

Открывает осенний список Зендея, родившейся 1 сентября. В 2026 году актрисе исполнилось 30 лет.

По гороскопу она Дева. Представителям этого земного знака астрологи приписывают трудолюбие, практичность, внимание к деталям, высокие требования к себе и стремление постоянно совершенствоваться.

С публичным образом Зендеи это действительно совпадает. Она начинала как звезда Disney, но постепенно перешла к более сложным ролям и стала одной из самых востребованных актрис своего поколения.

Зендея дважды получала "Эмми" за главную роль в драматическом сериале "Эйфория", а параллельно стала одной из самых заметных модных звезд Голливуда. Если верить астрологическому стереотипу о Деве, которая не останавливается на достигнутом, здесь он выглядит как нельзя кстати.

Зендея (фото: Getty Images)

Бейонсе - Дева

Дата рождения: 4 сентября 1981 года.

Через три дня после Зендеи свой день рождения празднует еще одна известная Дева - Бейонсе.

Девам приписывают перфекционизм, дисциплину, организованность и почти придирчивое внимание к деталям. Они редко полагаются только на талант или удачу и больше доверяют упорной работе.

Именно эта характеристика особенно интересно перекликается с репутацией Бейонсе. За десятилетие карьеры она стала известна не только своим голосом, но и масштабными концертными постановками и тщательно продуманными визуальными проектами.

Ее карьера началась еще в составе Destiny's Child, а затем Бейонсе превратилась в одну из самых успешных сольных артисток мира. Так что если искать среди знаменитостей пример астрологического "перфекционизма Дев", Бейонсе точно будет среди первых кандидаток.

Бейонсе (фото: Getty Images)

Гвинет Пэлтроу - Весы

Дата рождения: 27 сентября 1972 года.

В конце сентября начинается время Весов, и среди знаменитых представительниц этого знака - актриса Гвинет Пэлтроу.

Весами в астрологии руководит Венера, поэтому этому знаку традиционно приписывают любовь к красоте, эстетике, комфорту и гармонии. Весы также якобы хорошо чувствуют тенденции и уделяют немало внимания тому, что их окружает.

В случае Пэлтроу параллель особенно смешна. Обладательница "Оскара" со временем вышла за рамки актерской профессии и построила Goop - большой лайфстайл-бренд, связанный с красотой, wellness, модой, едой и дизайном.

Так что так называемая "весовская" любовь к красивой жизни и эстетике здесь буквально стали бизнесом.

Гвинет Пэлтроу (фото: Getty Images)

Ким Кардашьян - Весы

Дата рождения: 21 октября 1980 года.

Еще одна известная представительница Весов - модель, звезда ТВ и блогерша Ким Кардашьян, родившаяся 21 октября.

Представителям этого знака астрологи приписывают харизматичность, социальность, любовь к красоте и способность производить нужное впечатление. В то же время Весы часто ассоциируются с дипломатичностью и умением выстраивать отношения с разными людьми.

В случае Кардашьян совпадение с любовью к эстетике трудно не заметить. Она начинала как героиня реалити-шоу, но с годами превратила собственное имя и внешний образ в огромный бренд.

Кардашьян стала одной из самых влиятельных фигур в современной попкультуре и запустила успешные бизнесы, в частности бренд SKIMS. Если астрологи называют Весов одним из наиболее эстетически ориентированных знаков, Ким вполне могла быть их рекламой.

Ким Кардашьян (фото: Getty Images)

Леонардо Ди Каприо - Скорпион

Дата рождения: 11 ноября 1974 года.

В ноябре приходит время Скорпионов. Один из самых известных представителей этого знака - актер Леонардо Ди Каприо.

Скорпионам приписывают совсем другой набор качеств: загадочность, сильную волю, настойчивость, эмоциональную глубину и нежелание впускать посторонних в свой внутренний мир. В этом случае астрологический портрет интересно накладывается на публичный образ Лео.

Несмотря на то, что Ди Каприо остается мировой знаменитостью еще со времен "Титаника", он не ведет типичного для современных селебрити публичной жизни в соцсетях и гораздо чаще говорит о работе и экологических проблемах, чем о себе.

В профессии ему тоже не откажешь в настойчивости: после многих номинаций на "Оскар" свою первую актерскую статуэтку он получил в 2016 году за "Легенду Хью Гласса".

Закрытый и чрезвычайно целеустремленный Скорпион - это именно о Ди Каприо. Здесь гороскоп очень точно совпадает с образом.

Леонардо Ди Каприо (фото: Getty Images)

Энн Хэтэуэй - Скорпион

Дата рождения: 12 ноября 1982 года.

Всего через день после Ди Каприо родилась Энн Хэтэуэй. И она тоже Скорпион.

Еще одна черта, которую астрологи часто приписывают этому знаку, это способность к трансформациям. Скорпионов считают людьми, которые могут сильно меняться в течение жизни и не боятся оставлять старую версию в прошлом.

Карьера Хэтэуэй отлично подходит для такой параллели. Мир полюбил ее как юную Мию Термополис в "Дневниках принцессы", а позже она сыграла в "Дьяволе носит Prada", "Темном рыцаре: Возрождение легенды", "Интерстелларе" и других крупных проектах.

За роль в "Отверженных" актриса получила "Оскар". Прослеживается трансформация от сказочной принцессы в драматические роли, а это вполне в духе того, что гороскопы приписывают Скорпионам.

Энн Гетевей (фото: Getty Images)

Скарлетт Йоганссон - Стрелец

Дата рождения: 22 ноября 1984 года.

В конце ноября начинается период Стрельцов. Актриса Скарлетт Йоганссон по распространенной системе астрологических дат относится именно к этому знаку.

Стрельцам приписывают независимость, любознательность, смелость, любовь к свободе и нежелание долго оставаться в одних и тех же рамках.

И карьера Йоганссон действительно очень разнообразна. Она начала сниматься еще ребенком, играла в независимом и авторском кино, стала Черной вдовой в киновселенной Marvel, работала на Бродвее и записывала музыку.

Для знака, которому астрологи приписывают постоянный поиск нового опыта, набор занятий достаточно показателен.

Скарлетт Йоганссон (фото: Getty Images)

Майли Сайрус - Стрелец

Дата рождения: 23 ноября 1992 года.

Завершает нашу подборку Майли Сайрус, которая родилась 23 ноября, на следующий день после Йоганссона.

Стрельцов в астрологии называют одними из самых свободолюбивых представителей Зодиака. Им приписывают прямолинейность, независимость, бунтарский характер и сильное желание жить по собственным правилам.

И если среди всех героев этой подборки искать наиболее эффектное совпадение с характеристикой знака, Майли вполне может победить. Мир познакомился с ней как с Ханной Монтаной - звездой подросткового сериала Disney. Повзрослев, Сайрус сделала все возможное, чтобы перестать ассоциироваться только с этим образом.

Она радикально меняла внешность и сценический стиль, экспериментировала с попом, кантри и годом, и неоднократно начинала новые этапы карьеры.

Так что любовь Стрельцов к свободе в ее случае выглядит особенно символично.

Майли Сайрус (фото: Getty Images)