Таро-гороскоп на 8 сентября: какой знак Зодиака получит шанс на большие перемены

Астрологи составили прогноз по картам Таро для каждого знака Зодиака. Кому-то следует смелее действовать и принимать решения, а кому-то внимательнее присмотреться к обстоятельствам, прежде чем делать шаг вперед.
Styler рассказывает, чего ждать во вторник.
Овен
Карта Таро: Колесо Фортуны
Овнов ждет день неожиданных поворотов, когда ситуация может измениться буквально за короткое время. Не пытайтесь контролировать каждую деталь - иногда стоит воспользоваться шансом, который появится внезапно.
Телец
Карта Таро: Король Пентаклей
Тельцам 8 сентября карты советуют сосредоточиться на практических вопросах, работе и финансах. Спокойный расчет и уверенность в собственных силах помогут получить результат, к которому вы стремитесь.
Близнецы
Карта Таро: Маг
Для Близнецов это день возможностей и активных действий. У вас есть достаточно ресурсов, знаний и талантов, чтобы начать дело, которое вы давно откладывали - главное, не сомневаться в себе.
Рак
Карта Таро: Верховная Жрица
Ракам следует больше доверять интуиции и не торопиться с выводами. Не вся информация будет лежать на поверхности, поэтому 8 сентября лучше наблюдать, слушать и разрешить ситуации раскрыться самостоятельно.
Лев
Карта Таро: Сила
Львам придется проявить выдержку там, где хочется действовать эмоционально. Мягкость и внутренняя уверенность окажутся гораздо эффективнее давления - именно так вы сможете получить желаемое.
Дева
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей
Для дев день будет благоприятным для работы, обучения и совершенствования навыков. Не ищите скорых результатов: то, во что вы вложите время и внимание сейчас, постепенно принесет ощутимую отдачу.
Весы
Карта Таро: Влюбленные
Весам 8 сентября может сделать выбор, который повлияет на дальнейшее развитие событий. Не пытайтесь угодить всем - прислушайтесь к собственным желаниям и подумайте, чего действительно хотите именно вы.
Скорпион
Карта Таро: Смерть
Скорпионам карты советуют не держаться за то, что уже утратило смысл. Завершение определенного этапа может сначала показаться непростым, но именно оно освободит место для нового.
Стрелец
Карта Таро: Туз Жезлов
Стрельцам выпадает карта нового импульса, потому 8 сентября хорошо подходит для старта. Новая идея, разговор или предложение могут зажечь вас и дать толчок важным изменениям.
Козерог
Карта Таро: Правосудие
Козорогам придется посмотреть на ситуацию максимально трезво и принять честное решение. День благоприятен для документов, договоренностей и разговоров, в которых важно называть вещи своими именами.
Водолей
Карта Таро: Звезда
Водолеев ждет день надежды и восстановления веры в собственные планы. Даже если результат еще не виден, не отказывайтесь от того, что для вас действительно важно - движение постепенно даст плоды.
Рыбы
Карта Таро: Солнце
Рыбам 8 сентября карты обещают больше ясности, воздушности и положительных эмоций. Не прячьтесь от приятных моментов: общение, творчество и маленькие радости помогут зарядиться энергией.
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