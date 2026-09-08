Маникюр без переплат: нейл-мастер назвала достойные альтернативы люкс-средствам Dior і Hermès

В последнее время в соцсетях активно обсуждают дорогостоящие лаки от Manucurist, Hermès, Dior и других известных брендов. При этом профессионалы nail-сферы напоминают: высокая цена далеко не всегда является основным показателем качества средства. Мастер маникюра, более года наблюдающая за такими обсуждениями, решила составить собственный список профессиональных брендов, на которые стоит обратить внимание.

Styler со ссылкой на сообщение kartoplya_anna в Threads рассказывает, какие средства она рекомендует для домашнего маникюра и ухода за ногтями.

О них до сих пор молчат

Автор публикации отметила, что уже больше года видит сотни сообщений о дорогих лаках от Manucurist, Hermès, Dior и других брендов.

По ее словам, некоторые из них стоят недешево, нуждаются в нескольких слоях и при этом держатся около недели. Потому она решила показать альтернативу из профессионального сегмента.

"Девушки, мы живем в стране, где уже не первое десятилетие ногти пилят люди с высшим образованием. Просто поверьте, это напрямую влияет на развитие сферы и материалов" - написала она.

Публикация автора (скриншот)

После этого оставила список украинских и профессиональных брендов, которые, по ее мнению, можно использовать даже дома.

Что советует мастер

Для ухода за кутикулой автор советует обратить внимание на Gemely, Edlen и DNKa. Именно их она назвала среди брендов, где можно искать ремувер для кутикулы.

Для обычного лакового покрытия мастерица выделила сразу несколько вариантов. Touch она особенно хвалит за стойкость. По ее словам, на педикюре такое покрытие может носить до четырех недель.

Отдельно автор выделила Nails of the Day. Ее фаворит - красный лак этого бренда. Мастер называет его "лучшим красным лаком в мире" и отмечает, что он сохнет примерно 15 секунд и хорошо выглядит даже без топового покрытия.

Еще один вариант - Joia Vegan. По словам мастера, у бренда есть прозрачный розовый оттенок, похожий на тот, который часто сравнивают с лаком Manucurist. При этом, как отмечает автор, его можно приобрести примерно за 100 гривен.

Для снятия покрытия мастерица также советует обратить внимание на G-Code.

Особенность этого ремувера - масляная основа, которая, по ее словам, помогает не пересушивать ногти и кожу.

В комментариях под постом пользователи активно благодарили автора за список. Некоторые писали, что уже заскривали рекомендации или отправили их подругам.

Одна из подписниц даже спросила, какой топ она может посоветовать. Другие просто оставляли слова благодарности за полезную подборку.

Похоже, украинским профессиональным брендам действительно есть, что предложить, даже если в соцсетях гораздо чаще говорят о громких люксовых названиях.