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Смачно 15 вересня 2026 · 16:15
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Старий рецепт, який не втрачає популярності: салат із рисом та овочами на зиму

Колись його закривали десятками - і недарма: взимку такі баночки справді виручають
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Старий рецепт, який не втрачає популярності: салат із рисом та овочами на зиму

Як закрити салат з рисом на зиму (фото: Styler)

У старих кулінарних зошитах можна знайти рецепти, які й сьогодні не втрачають актуальності. Серед них - простий салат із рисом та овочами, який господині готували на зиму.

Styler з посиланням на відео в Instagram фудблогерки Ptashka Nadia розповідає, як повторити цей рецепт.

Інгредієнти та пропорції

Секрет успіху цього салату полягає в точних пропорціях. Овочі створюють соковиту та солодкувату базу, а рис вбирає в себе всі аромати та робить страву поживною.

Овочева основа:

  • Помідори - 3 кг
  • Солодкий болгарський перець - 1 кг
  • Ріпчаста цибуля - 1 кг
  • Морква - 1 кг.

Крупа:

  • Рис - 1,5 склянки
  • Вода (для варіння рису) - 3 склянки.

Заправка та спеції:

  • Рослинна олія - 500 мл
  • Цукор - 1 склянка (об'ємом 250 мл)
  • Сіль - 2,5 ст. л.
  • Столовий оцет (9%) - 100 мл.

Покроковий процес приготування

Крок 1. Правильно готуємо рис

Щоб рис у салаті не перетворився на суцільну кашу, його важливо правильно зварити. Промийте 1,5 склянки рису до прозорої води, залийте 3 склянками холодної води та поставте на вогонь.

Варіть після закипання рівно 15 хвилин на повільному вогні під кришкою.

Вимкніть плиту та не відкривайте кришку ще 20 хвилин - рис має дійти до готовності за рахунок власної пари.

Крок 2. Підготовка та тушкування овочів

Соковиті помідори, солодкий перець та ріпчасту цибулю пропустіть через м’ясорубку із середньою решіткою.

Моркву натріть на середній або крупній тертушці (також можна скористатися кухонним комбайном).

У велику глибоку каструлю (краще з товстим дном, щоб маса не підгорала) вилийте перекручені помідори, додайте подрібнений перець, цибулю та натерту моркву.

Влийте 500 мл рослинної олії, ретельно перемішайте та поставте на середній вогонь.

Доведіть суміш до закипання і тушкуйте протягом 20 хвилин, періодично помішуючи.

Крок 3. Поєднання інгредієнтів

Через 20 хвилин тушкування додайте до овочевої маси 1 склянку цукру, 2,5 ст. л. солі та 100 мл оцту.

Викладіть заздалегідь зварений рис.

Все ретельно, але обережно перемішайте, щоб не пошкодити структуру крупи. Варіть салат разом ще рівно 5 хвилин.

Крок 4. Консервування

Гарячий салат одразу розкладіть у заздалегідь стерилізовані сухі баночки. Потім закатайте або закрутіть стерильними кришками.

Переверніть банки догори дном, укутайте теплим пледом або ковдрою та залиште до повного охолодження.

Такий салат зручно мати під рукою взимку. Його можна подати як самостійну закуску, взяти із собою на роботу як швидкий ситний перекус або додати кілька ложок до супу чи іншої гарячої страви.

Рецепт особливо сподобається тим, хто любить домашні заготовки без складних процесів: усі інгредієнти доступні, овочі готуються в одній великій каструлі, а готовий салат залишається лише розкласти по банках.

Раніше Styler розповідав рецепт шоколадно-сирної запіканки, яка пропечеться в аерогрилі.

Теги: Рецепти Салати
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