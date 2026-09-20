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Смачно 20 вересня 2026 · 17:21
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Запечений хек: швидкий рецепт ароматної риби зі спеціями і соєвим маринадом

Ніжна рибка із рум'яною скоринкою можна приготувати без складного кляру чи тривалого маринування.
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Запечений хек: швидкий рецепт ароматної риби зі спеціями і соєвим маринадом

Запечений хек в ароматному маринаді (фото: Styler)

Хек має ніжне м'ясо, яке легко пересушити під час запікання, тому важливу роль відіграє маринад. Суміш олії, соєвого соусу, кетчупу та лимонного соку надає рибі виразного смаку й допомагає зберегти її соковитість.

Styler ділиться простим рецептом хека, запеченого в духовці.

Як запекти хек

Для страви знадобиться близько кілограма риби та кілька інгредієнтів для маринаду.

Інгредієнти:

  • хек - 1 кг;
  • олія - 50 мл;
  • соєвий соус - 50 мл;
  • кетчуп - 2 ст. л.;
  • лимонний сік - 1 ст. л.;
  • спеції до риби - за смаком;
  • сіль - за смаком.

Спосіб приготування - все максимально просто

Хек очистіть, за потреби наріжте порційними шматками та обсушіть.

Для маринаду змішайте олію, соєвий соус, кетчуп і лимонний сік. Додайте спеції та, за потреби, трохи солі.

Змастіть рибу маринадом і залиште на кілька хвилин, щоб вона просочилася смаками.

Перекладіть хек у форму для запікання та поставте в розігріту до 180 градусів духовку.

Запікайте приблизно 40 хвилин, орієнтуючись на розмір шматків і особливості вашої своєї духовки.

Смачного!

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Теги: Рецепти
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