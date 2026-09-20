Запечений хек: швидкий рецепт ароматної риби зі спеціями і соєвим маринадом

Хек має ніжне м'ясо, яке легко пересушити під час запікання, тому важливу роль відіграє маринад. Суміш олії, соєвого соусу, кетчупу та лимонного соку надає рибі виразного смаку й допомагає зберегти її соковитість.
Styler ділиться простим рецептом хека, запеченого в духовці.
Як запекти хек
Для страви знадобиться близько кілограма риби та кілька інгредієнтів для маринаду.
Інгредієнти:
- хек - 1 кг;
- олія - 50 мл;
- соєвий соус - 50 мл;
- кетчуп - 2 ст. л.;
- лимонний сік - 1 ст. л.;
- спеції до риби - за смаком;
- сіль - за смаком.
Спосіб приготування - все максимально просто
Хек очистіть, за потреби наріжте порційними шматками та обсушіть.
Для маринаду змішайте олію, соєвий соус, кетчуп і лимонний сік. Додайте спеції та, за потреби, трохи солі.
Змастіть рибу маринадом і залиште на кілька хвилин, щоб вона просочилася смаками.
Перекладіть хек у форму для запікання та поставте в розігріту до 180 градусів духовку.
Запікайте приблизно 40 хвилин, орієнтуючись на розмір шматків і особливості вашої своєї духовки.
Смачного!
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