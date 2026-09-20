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Корисне 20 вересня 2026 · 11:14
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Чому ми обираємо "не тих" партнерів: психолог про сценарії, які тягнуться з дитинства

Наші перші близькі стосунки можуть впливати на те, кого ми обираємо партнерами вже в дорослому віці
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler Юлія Красніхіна Юлія Красніхіна Експерт психолог
Чому ми обираємо "не тих" партнерів: психолог про сценарії, які тягнуться з дитинства

Як дитячий досвід може позначатися на виборі партнера (Styler)

Багато людей хоча б раз запитували себе, чому знову опиняються у стосунках із людиною, яка їм не підходить. Те, що може здаватися простим невезінням, іноді пов'язане з моделями близькості, засвоєними ще в дитинстві.

Ексклюзивно для Styler психолог центру "Незламна" та психотерапевтка у напрямку гештальт-терапії Юлія Красніхіна пояснила, як досвід стосунків із батьками або іншими близькими дорослими може впливати на вибір партнера вже у дорослому житті.

Звідки беруться сценарії стосунків

За словами психолога, перші уявлення про любов, близькість, турботу та безпеку формуються ще в дитинстві, у стосунках із батьками або людьми, які нас виховували.

"Саме тоді ми несвідомо засвоюємо певний сценарій стосунків і переносимо його в доросле життя", - зазначає Красніхіна.

Через це вибір партнера може бути пов'язаний не лише з його особистими якостями, а й із тим, наскільки знайомими здаються людині певні моделі поведінки.

Чому може тягнути до емоційно недоступних людей

Красніхіна наводить приклад ситуації, коли в дитинстві любов і увагу потрібно було постійно заслужити.

"Якщо любов у сім'ї потрібно було "заслужити", людина може постійно обирати емоційно недоступних партнерів і намагатися завоювати їхню увагу", - пояснює експерт.

Схожий механізм може спрацьовувати й тоді, коли дитина росла в атмосфері критики або нестабільності. За словами психолога, такі моделі можуть сприйматися як більш зрозумілі й навіть комфортні, ніж спокійні та здорові стосунки.

Чому знайоме не завжди означає "добре"

Одна з головних причин повторення подібних сценаріїв полягає в тому, що людина може несвідомо тягнутися до того, що вже добре їй знайоме.

"Парадокс полягає в тому, що ми часто обираємо не те, що робить нас щасливими, а те, що є для нас знайомим. Навіть якщо цей досвід колись завдавав болю", - каже психолог.

Саме тому, за словами Красніхіної, люди нерідко закохуються не в тих, хто ставиться до них найкраще, а в тих, поруч із ким вони відчувають щось знайоме з дитинства.

Чи можна змінити цей сценарій

Психолог наголошує, що життєві сценарії не є вироком. Усвідомлення власних моделей поведінки може допомогти людині інакше подивитися на свій вибір та перестати повторювати один і той самий сценарій у стосунках.

"Усвідомлюючи власні моделі поведінки, людина отримує можливість змінювати свої вибори, будувати більш здорові стосунки й не повторювати один і той самий сценарій знову і знову", - вважає психолог.

За словами Красніхіної, шлях до щасливих стосунків іноді починається не з пошуку "правильної" людини, а з кращого розуміння себе.

Раніше ми розповідали, що таке "тихе розлучення" та які ознаки вказують на те, що ваші стосунки поступово добігають свого логічного завершення.

Теги: Стосунки
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