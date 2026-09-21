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Смачно 21 вересня 2026 · 08:12
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Кімчі з пекінської капусти за рецептом Міцкевича з "МастерШеф": гостра закуска без рибного соусу

Владислав Міцкевич показав, як приготувати домашнє кімчі з пекінської капусти з кочудяном, імбиром і соєвим соусом
Олена Ткаченко Олена Ткаченко редакторка Styler
Кімчі з пекінської капусти за рецептом Міцкевича з "МастерШеф": гостра закуска без рибного соусу

Рецепт кімчі з пекінської капусти (фото: Styler)

Кімчі з пекінської капусти - простий рецепт гострої корейської закуски від шеф-кухаря Владислава Міцкевича з "МастерШеф". Для заправки він використовує кочудян, часник, імбир, соєвий соус і хондаші замість рибного соусу.

Як приготувати кімчі без рибного соусу, розповідає Styler з посиланням на рецепт Міцкевича в Instagram.

Як приготувати кімчі з пекінської капусти

Для рецепта Міцкевича знадобляться два качани пекінської капусти. Спочатку капусту потрібно добре просолити та залишити на кілька годин. Після цього її промивають від зайвої солі й добре віджимають.

Для заправки потрібно змішати подрібнений часник, свіжий імбир, кочудян, пасту для кімчі, соєвий соус, хондаші, цукор та звичайну олію. Потім до суміші додають нарізану зелену цибулю.

Готовою заправкою потрібно ретельно перемішати капусту, щоб вона рівномірно покрилася спеціями та соусом. Після цього кімчі перекладають у чисту банку для ферментації.

Міцкевич зазначає, що залишав капусту за кімнатної температури приблизно на добу, але радить дати їй ферментуватися близько двох діб. Після цього банку потрібно переставити в холодильник.

Інгредієнти

  • 2 качани пекінської капусти
  • сіль - за смаком
  • 5–6 зубчиків часнику
  • кочудян - за смаком
  • паста для кімчі - за смаком
  • 2–3 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ч. л. хондаші
  • 1 ст. л. цукру
  • 2 ст. л. звичайної олії
  • свіжий імбир - за смаком
  • зелена цибуля - за смаком.

У традиційних рецептах кімчі також використовують гострий корейський перець, часник, імбир, зелену цибулю та рибний соус або інші інгредієнти для насиченого смаку. Конкретний склад може відрізнятися залежно від рецепта.

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