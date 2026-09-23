UA / RU
rbc.ua
Останні новини
12:07 Гороскопи
День осіннього рівнодення 23 вересня: головні поради астролога Катерини Соловйової
11:29 Rozetka
Зарядна станція, генератор чи акумулятор: що вибрати для дому на випадок відключень світла
10:45 Люди
В Росії Джиган влаштував стрілянину та взяв заручників: перші деталі та відео
09:33 Гороскопи
Значення імені Мілана: походження, іменини та характер носійки
08:08 Смачно
Сирні пиріжечки з куркою та твердим сиром: простий білковий рецепт в аерогрилі
06:09 Гороскопи
Таро-гороскоп на 23 вересня: головні прогнози для Левів, Водоліїв та інших знаків Зодіаку
20:08 Гороскопи
Китайський гороскоп: що чекає на Бика, Дракона, Мавпу і Щура у коханні з 23 вересня
18:57 Смачно
Як приготувати соковиті курячі котлетки з ананасом і сиром: відеорецепт від дієтолога Радісної
17:13 Корисне
Не гниле м'ясо, а гриб: чому "веселка звичайна" має настільки різкий запах і чи можна її збирати
16:21 Смачно
Квашені помідори з гірчицею на зиму: рецепт розсолу на 1 літр води
Всі новини
Головна Гороскопи День осіннього рівнодення 23 вересня: головні поради астролога Катерини Соловйової
Гороскопи 23 вересня 2026 · 12:07
Add as a preferred source on Google

День осіннього рівнодення 23 вересня: головні поради астролога Катерини Соловйової

Є речі, які цього дня краще не відкладати, навіть якщо зазвичай ви не вірите в знаки
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler Катерина Соловйова Катерина Соловйова Експерт Астролог
День осіннього рівнодення 23 вересня: головні поради астролога Катерини Соловйової

День осіннього рівнодення 2026 (фото: Styler)

23 вересня 2026 року о 03:06 за київським часом настав День осіннього рівнодення. Тому саме у середу варто завершувати те, що вже втратило актуальність, наводити лад у стосунках і не накопичувати старі образи.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова розповіла, що варто зробити 23 вересня, чого краще уникати та чому цей день може вплинути на події найближчих трьох місяців.

Що означає День осіннього рівнодення

23 вересня Сонце переходить у перший градус Терезів, а в Північній півкулі розпочинається астрономічна осінь. У цей період тривалість дня та ночі приблизно однакова.

За словами Соловйової, в астрології цей день називають Днем сили та одним із головних свят Сонця.

"Вважається, що в цей момент планетарної рівноваги відчиняється "Небесна брама", яка допомагає у виконанні бажань", - каже експерт.

Водночас астролог наголошує, що перед новим етапом важливо завершити старий.

Що варто завершити 23 вересня

Соловйова радить звернути увагу на все, що вже не приносить користі або втратило сенс. Йдеться про старі проєкти, шкідливі звички, непотрібні речі, сміття та токсичні зв’язки.

"Для того, щоб розчистити простір для чогось нового, треба завершити всі проєкти, що віджили себе, розпрощатися зі шкідливими звичками, непотрібними речами, сміттям і токсичними людьми", - пояснила астролог.

За її словами, поки таке "генеральне прибирання" не проведене, новому складніше увійти в життя.

Чому важливо розібратися у стосунках

Терези в астрології пов’язують із рівновагою, гармонією, красою, дипломатією, толерантністю та партнерством. Тому Соловйова радить 23 вересня звернути увагу на стосунки, у яких накопичилися образи, ворожість або непорозуміння.

"Ретельно зважте всі "за" та "проти": чи треба вам залишати на своїй орбіті тих чи інших людей", - наголосила астролог.

Якщо людина розуміє, що сама була в чомусь неправа, есперт радить знайти сили вибачитися. Також вона розповіла про необхідність підбити підсумки, закрити особисті "гештальти" та збалансувати своє оточення.

Чому цей день може бути непростим

Соловйова звертає увагу, що під час переходу Сонця у Терези воно, за її словами, опиняється у так званому руйнівному градусі. В астрології його пов’язують із перевірками на міцність, витривалість, стійкість і витримку.

"Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість", - нагадала експерт.

За словами астролога, такий градус може бути пов’язаний із розчаруваннями, складними ситуаціями та необхідністю проходити випробування. У Терезах він має подвійну характеристику - руйнування та відновлення.

Соловйова також попереджає, що цей градус пов’язують із темами суду, засудження, втрати популярності та руйнування зв’язків.

"Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Сонця", - каже астролог.

Що може статися у найближчі три місяці

За словами Соловйової, у період осіннього рівнодення закладається програма до Дня зимового сонцестояння. Вона зазначає, що якщо людина не змінювала місце проживання, то щороку в цей період можуть активуватися ті самі сфери її індивідуального радиксу.

Саме тому рівнодення, за її словами, дає можливість переглянути й скоригувати процеси, пов’язані з цими сферами. Важливе значення має те, які аспекти формує транзитне Сонце з об’єктами гороскопу.

Якщо зв’язки гармонійні, у відповідних напрямках у найближчі три місяці можна очікувати позитивні тенденції, розвиток і хороші результати. Якщо ж аспекти напружені, це не обов’язково означає лише несприятливі події.

Що варто зробити у цей день

Соловйова радить не бути джерелом негативу. За її словами, це стосується не лише слів і поведінки, а й думок.

Також астролог звертає увагу на допомогу іншим.

"Вам пощастить, якщо цієї доби до вас хтось звернеться з будь-яким проханням або за допомогою", - наголошує вона.

За словами Соловйової, якщо в цей день допомогти іншій людині, це може допомогти гармонізувати сферу взаємин. Також вона радить не зосереджуватися лише на особистих бажаннях, а звертати увагу на проблеми інших і за можливості допомагати їм.

Раніше Styler розповідав таро-гороскоп на 23 вересня для всіх знаків Зодіаку.

Теги: Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Китайський гороскоп: що чекає на Бика, Дракона, Мавпу і Щура у коханні з 23 вересня Гороскопи Китайський гороскоп: що чекає на Бика, Дракона, Мавпу і Щура у коханні з 23 вересня
Не гниле м'ясо, а гриб: чому "веселка звичайна" має настільки різкий запах і чи можна її збирати
Не гниле м'ясо, а гриб: чому "веселка звичайна" має настільки різкий запах і чи можна її збирати Корисне
Виконавиця хіта "Парова машина" та медикиня ЗСУ Ярина Квасній виступила на "Україна має талант" (відео)
Виконавиця хіта "Парова машина" та медикиня ЗСУ Ярина Квасній виступила на "Україна має талант" (відео) Люди
Більше цікавого
Значення імені Мілана: походження, іменини та характер носійки Значення імені Мілана: походження, іменини та характер носійки Наталя Крижанівська · 23 вересня 2026, 09:33
В Росії Джиган влаштував стрілянину та взяв заручників: перші деталі та відео В Росії Джиган влаштував стрілянину та взяв заручників: перші деталі та відео Наталя Крижанівська · 23 вересня 2026, 10:45
Сирні пиріжечки з куркою та твердим сиром: простий білковий рецепт в аерогрилі Сирні пиріжечки з куркою та твердим сиром: простий білковий рецепт в аерогрилі Юлія Шиканова · 23 вересня 2026, 08:08
Зарядна станція, генератор чи акумулятор: що вибрати для дому на випадок відключень світла Зарядна станція, генератор чи акумулятор: що вибрати для дому на випадок відключень світла Поліна Кузенко · 23 вересня 2026, 11:29