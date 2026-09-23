День осіннього рівнодення 23 вересня: головні поради астролога Катерини Соловйової

23 вересня 2026 року о 03:06 за київським часом настав День осіннього рівнодення . Тому саме у середу варто завершувати те, що вже втратило актуальність, наводити лад у стосунках і не накопичувати старі образи.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова розповіла, що варто зробити 23 вересня, чого краще уникати та чому цей день може вплинути на події найближчих трьох місяців.

Що означає День осіннього рівнодення

23 вересня Сонце переходить у перший градус Терезів, а в Північній півкулі розпочинається астрономічна осінь. У цей період тривалість дня та ночі приблизно однакова.

За словами Соловйової, в астрології цей день називають Днем сили та одним із головних свят Сонця.

"Вважається, що в цей момент планетарної рівноваги відчиняється "Небесна брама", яка допомагає у виконанні бажань", - каже експерт.

Водночас астролог наголошує, що перед новим етапом важливо завершити старий.

Що варто завершити 23 вересня

Соловйова радить звернути увагу на все, що вже не приносить користі або втратило сенс. Йдеться про старі проєкти, шкідливі звички, непотрібні речі, сміття та токсичні зв’язки.

"Для того, щоб розчистити простір для чогось нового, треба завершити всі проєкти, що віджили себе, розпрощатися зі шкідливими звичками, непотрібними речами, сміттям і токсичними людьми", - пояснила астролог.

За її словами, поки таке "генеральне прибирання" не проведене, новому складніше увійти в життя.

Чому важливо розібратися у стосунках

Терези в астрології пов’язують із рівновагою, гармонією, красою, дипломатією, толерантністю та партнерством. Тому Соловйова радить 23 вересня звернути увагу на стосунки, у яких накопичилися образи, ворожість або непорозуміння.

"Ретельно зважте всі "за" та "проти": чи треба вам залишати на своїй орбіті тих чи інших людей", - наголосила астролог.

Якщо людина розуміє, що сама була в чомусь неправа, есперт радить знайти сили вибачитися. Також вона розповіла про необхідність підбити підсумки, закрити особисті "гештальти" та збалансувати своє оточення.

Чому цей день може бути непростим

Соловйова звертає увагу, що під час переходу Сонця у Терези воно, за її словами, опиняється у так званому руйнівному градусі. В астрології його пов’язують із перевірками на міцність, витривалість, стійкість і витримку.

"Руйнівний градус - це градус жертовної перевірки: тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість", - нагадала експерт.

За словами астролога, такий градус може бути пов’язаний із розчаруваннями, складними ситуаціями та необхідністю проходити випробування. У Терезах він має подвійну характеристику - руйнування та відновлення.

Соловйова також попереджає, що цей градус пов’язують із темами суду, засудження, втрати популярності та руйнування зв’язків.

"Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Сонця", - каже астролог.

Що може статися у найближчі три місяці

За словами Соловйової, у період осіннього рівнодення закладається програма до Дня зимового сонцестояння. Вона зазначає, що якщо людина не змінювала місце проживання, то щороку в цей період можуть активуватися ті самі сфери її індивідуального радиксу.

Саме тому рівнодення, за її словами, дає можливість переглянути й скоригувати процеси, пов’язані з цими сферами. Важливе значення має те, які аспекти формує транзитне Сонце з об’єктами гороскопу.

Якщо зв’язки гармонійні, у відповідних напрямках у найближчі три місяці можна очікувати позитивні тенденції, розвиток і хороші результати. Якщо ж аспекти напружені, це не обов’язково означає лише несприятливі події.

Що варто зробити у цей день

Соловйова радить не бути джерелом негативу. За її словами, це стосується не лише слів і поведінки, а й думок.

Також астролог звертає увагу на допомогу іншим.

"Вам пощастить, якщо цієї доби до вас хтось звернеться з будь-яким проханням або за допомогою", - наголошує вона.

За словами Соловйової, якщо в цей день допомогти іншій людині, це може допомогти гармонізувати сферу взаємин. Також вона радить не зосереджуватися лише на особистих бажаннях, а звертати увагу на проблеми інших і за можливості допомагати їм.