Не гниле м'ясо, а гриб: чому "веселка звичайна" має настільки різкий запах і чи можна її збирати

Є гриби, які легко пройти повз, якщо не знати, куди дивитися. А є такі, про існування яких ліс буквально повідомляє сам - ще до того, як ви їх побачите. "Веселка звичайна" належить саме до таких: її стигле плодове тіло має різкий запах , схожий на запах гнилого м'яса чи каналізаційних відходів.

Styler розповідає, як упізнати незвичайний гриб і чому природа зробила його запах таким відразливим.

Схожий на яйце і виростає за лічені години

"Веселка звичайна" починає розвиток як біле яйцеподібне утворення, яке ховається в ґрунті або лісовій підстилці. Усередині вже фактично сформоване майбутнє плодове тіло.

Коли гриб дозріває, з "яйця" дуже швидко виривається біла губчаста ніжка. Доросла веселка може сягати близько 20-30 сантиметрів заввишки. На верхівці розташована конічна шапинка, вкрита темною зеленувато-бурою слизовою масою - глебою, у якій містяться спори.

Гриб "Веселка звичайна" (фото: wikipedia.org)

Цікаво, що цей процес справді може відбуватися надзвичайно швидко. За даними Oxford University Plants 400, плодове тіло здатне подовжуватися приблизно на 1-15 сантиметрів за годину, коли має достатньо вологи.

Саме тому гриб, який ще нещодавно виглядав як звичайне біле "яйце", можна раптом побачити вже повністю сформованим.

Навіщо грибу запах тухлого м'яса

Експерти Oxford University Plants 400 пояснюють, що неприємний для людини запах веселки насправді має цілком практичне призначення. Стигла верхівка гриба покривається темною слизовою масою - глебою, у якій містяться спори. Її запах нагадує гниючу органіку та приваблює мух та інших комах.

Водночас у First Nature додають, що комахи сідають на слиз, забирають її частинки на лапках і переносять спори далі. Коли більшу частину слизу з'їдають, характерна смердюча верхівка поступово оголюється, і стає помітною сітчаста поверхня шапинки.

Тобто запах тухлого м'яса для веселки - не випадковість, а своєрідна природна "приманка". Те, що для людини здається огидним, допомагає грибу залучати комах і поширювати свої спори.

Де можна зустріти веселку

Як пояснюють у "Світ грибів України" на території нашої країни "веселка звичайна" трапляється досить широко. Її можна знайти у листяних лісах, садах і серед чагарників - особливо на ґрунтах, багатих органікою.

Цей гриб любить місця з великою кількістю органічних решток. У природі його знаходять серед опалого та гнилого листя, деревини або хвої. Про такі умови зростання розповідає, зокрема, Національний природний парк "Сколівські Бескиди".

Тож якщо під час прогулянки лісом ви раптом відчули різкий запах, схожий на запах падла, варто уважніше придивитися до землі. Веселка часто ховається серед лісової підстилки, а її характерний запах з'являється саме тоді, коли гриб дозріває.

(!)Важливо: не варто визначати їстівність дикого гриба лише за зовнішністю чи описом у статті. Якщо вид вам невідомий, безпечніше його не збирати.