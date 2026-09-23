Сирні пиріжечки з куркою та твердим сиром: простий білковий рецепт в аерогрилі

Якщо хочеться чогось ситного, смачного й без складної метушні з тістом, спробуйте сирні пиріжки з курячою начинкою. Для основи знадобляться кисломолочний сир , яйце та рисове борошно, а готуються вони в аерогрилі або духовці.

Як приготувати сирні високобілкові пиріжки, розповідає Styler з посиланням на рецепт нутриціолога Олександри Борисенко з Instagram .

Інгредієнти

200 г кисломолочного сиру в брикеті

100 г курячого фаршу

50 г твердого сиру

1 яйце

4 ст. л. рисового борошна

зелень - за смаком

сіль - за смаком

сухий часник - за смаком

улюблені спеції - за смаком

трохи масла гхі для обсмажування

Як приготувати сирні пиріжки

Спочатку курячий фарш обсмажте на невеликій кількості масла гхі. Додайте сіль і спеції та доведіть начинку до готовності.

Для сирного тіста змішайте кисломолочний сир, яйце, рисове борошно, подрібнену зелень і спеції. Має вийти однорідна маса, з якої можна сформувати невеликі пиріжечки.

Розділіть сирну масу на порції та сформуйте пласкі заготовки. У середину кожної покладіть трохи курячого фаршу та шматочок твердого сиру. Защипніть краї, щоб начинка залишилася всередині.

Викладіть пиріжки в аерогриль і готуйте приблизно по 15 хвилин з кожного боку. Також їх можна запекти в духовці - час приготування залежатиме від температури та особливостей вашої духовки, тому орієнтуйтеся на рум’яну скоринку та повну готовність начинки.