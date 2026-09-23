Таро-гороскоп на 23 вересня: головні прогнози для Левів, Водоліїв та інших знаків Зодіаку

Карти Таро на 23 вересня підказують, на що варто звернути увагу усім знакам Зодіаку. Комусь день принесе ясність і нові можливості, а комусь - важливе рішення або емоційний поворот.

Styler розповідає, на що варто звернути особливу увагу у середу.

Овен

Карта Таро: Сонце

На Овнів чекає день ясності, гарного настрою та приємних новин. Карта Сонце радить не сумніватися у власних силах і сміливіше рухатися до того, чого ви хочете.

Телець

Карта Таро: Король Кубків (перевернутий)

Тельцям варто уважніше стежити за емоціями, адже вони можуть виявитися сильнішими за здоровий глузд. Не дозволяйте чужому настрою впливати на ваші рішення та не поспішайте з'ясовувати стосунки.

Близнюки

Карта Таро: Двійка Жезлів

Перед Близнюками може відкритися кілька можливих напрямків, але остаточний вибір вимагатиме роздумів. День добре підходить для планування майбутнього та оцінки того, куди варто вкладати свої сили.

Рак

Карта Таро: Суд

Ракам доведеться повернутися до питання, яке вони давно відкладали. Карта Суд символізує важливе усвідомлення, завершення старого етапу та рішення, яке може змінити подальший шлях.

Лев

Карта Таро: Дев'ятка Мечів (перевернута)

Леви поступово звільнятимуться від тривог, які останнім часом не давали спокою. Те, що здавалося великою проблемою, може втратити свою силу, якщо перестати постійно прокручувати негативні сценарії в голові.

Діва

Карта Таро: Туз Пентаклів (перевернутий)

Дівам варто уважніше придивитися до можливостей, які з'являються цього дня. Є ризик пропустити хороший шанс через поспіх, невпевненість або неправильну оцінку ситуації.

Терези

Карта Таро: Трійка Кубків

Для Терезів це день приємного спілкування, зустрічей і підтримки близьких людей. Не відмовляйтеся від запрошень - легка атмосфера та компанія друзів допоможуть відновити сили.

Скорпіон

Карта Таро: Лицар Кубків

Скорпіонам карта обіцяє емоційний імпульс, романтичну пропозицію або приємну звістку. Хтось може проявити до вас симпатію, тож варто бути уважними до знаків уваги.

Стрілець

Карта Таро: Четвірка Пентаклів (перевернута)

Стрільцям час відпустити те, за що вони занадто сильно тримаються. Це може стосуватися грошей, старих образ, звичок або навіть стосунків, які більше не дають відчуття безпеки.

Козоріг

Карта Таро: Вісімка Пентаклів (перевернута)

Козерогам може бути складно зосередитися на рутинних завданнях і довести розпочате до кінця. Не вимагайте від себе ідеального результату, але й не нехтуйте деталями, від яких залежить успіх справи.

Водолій

Карта Таро: Двійка Мечів (перевернута)

Водолії можуть нарешті наважитися на рішення, яке довго відкладали. Те, що раніше здавалося заплутаним, поступово стане зрозумілішим, якщо перестати уникати незручної правди.

Риби

Карта Таро: Колесо Фортуни

На Риб може чекати несподіваний поворот подій, який змінить звичний перебіг дня. Карта Колесо Фортуни нагадує, що зараз обставини можуть швидко змінюватися, тому варто бути готовими скористатися новими можливостями.