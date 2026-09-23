Таро-гороскоп на 23 сентября: главные прогнозы для Львов, Водолеев и других знаков Зодиака

Карты Таро на 23 сентября подсказывают, на что следует обратить внимание всем знакам Зодиака. Кому-то день принесет ясность и новые возможности, а кому-то - важное решение или эмоциональный поворот.

Styler рассказывает, на что следует обратить особое внимание в среду.

Овен

Карта Таро: Солнце

Овнов ждет день ясности, хорошего настроения и приятных новостей. Карта Солнце советует не сомневаться в своих силах и смелее двигаться к тому, чего вы хотите.

Телец

Карта Таро: Король Кубков (перевернутый)

Тельцам стоит внимательнее следить за эмоциями, ведь они могут оказаться сильнее здравого смысла. Не разрешайте чужому настроению влиять на ваши решения и не спешите выяснять отношения.

Близнецы

Карта Таро: Двойка Жезлов

Перед Близнецами может открыться несколько возможных направлений, но окончательный выбор потребует размышлений. День хорошо подходит для планирования будущего и оценки того, куда следует вкладывать свои силы.

Рак

Карта Таро: Суд

Ракам придется вернуться к вопросу, который они давно откладывали. Карта Суд символизирует важное осознание, завершение старого этапа и решение, которое может изменить дальнейший путь.

Лев

Карта Таро: Девятка Мечей (перевернутая)

Львы будут постепенно освобождаться от тревог, которые в последнее время не давали покоя. То, что казалось большой проблемой, может потерять свою силу, если перестать постоянно прокручивать негативные сценарии в голове.

Дева

Карта Таро: Туз Пентаклей (перевернутый)

Девам следует внимательнее присмотреться к возможностям, которые появляются в этот день. Есть риск упустить хороший шанс из-за спешки, неуверенности или неправильной оценки ситуации.

Весы

Карта Таро: Тройка Кубков

Для Весов это день приятного общения, встреч и поддержки близких людей. Не отказывайтесь от приглашений - легкая атмосфера и компания друзей помогут восстановить силы.

Скорпион

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Скорпионам карта обещает эмоциональный импульс, романтическое предложение или приятное известие. Кто-то может проявить к вам симпатию, так что следует быть внимательными к знакам внимания.

Стрелец

Карта Таро: Четверка Пентаклей (перевернутая)

Стрельцам пора отпустить то, за что они слишком сильно держатся. Это может касаться денег, старых оскорблений, привычек или даже отношений, которые больше не дают ощущения безопасности.

Козерог

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей (перевернутая)

Козерогам может быть трудно сосредоточиться на рутинных задачках и довести начатое до конца. Не требуйте от себя идеального результата, но и не пренебрегайте деталями, от которых зависит успех дела.

Водолей

Карта Таро: Двойка Мечей (перевернутая)

Водолеи могут наконец решиться на долго откладываемое решение. То, что раньше казалось запутанным, постепенно станет понятнее, если перестать избегать неудобной правды.

Рыбы

Карта Таро: Колесо Фортуны

Рыб может ждать неожиданный поворот событий, который изменит привычное течение дня. Карта Колесо Фортуны напоминает, что сейчас обстоятельства могут быстро меняться, поэтому следует быть готовыми воспользоваться новыми возможностями.