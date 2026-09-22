Як приготувати соковиті курячі котлетки з ананасом і сиром: відеорецепт від дієтолога Радісної

Дієтолог Вікторія Радісна показала, як приготувати незвичні котлетки з курячого філе, які виходять соковитими та добре тримають форму. Страва готується просто, а особливий смак їй додають додаткові інгредієнти.

Styler з посиланням на відео в її Instagram розповідає, як це зробити.

Які інгредієнти потрібні

Для приготування курячих котлеток вам знадобляться:

900 г курячого філе

150 г твердого сиру

200 г консервованого ананаса

2 яйця

2 ст. л. сметани

2-3 ст. л. борошна, бажано цільнозернового

сіль і чорний мелений перець - за смаком.

Як приготувати курячі котлетки з ананасом

Спочатку куряче філе наріжте невеликими шматочками. Не обов'язково подрібнювати його до стану фаршу - саме шматочки м'яса допоможуть зробити котлетки соковитими та більш текстурними.

Консервований ананас добре відтисніть від зайвої рідини та наріжте невеликими шматочками. Це важливий етап, адже надлишок соку може зробити котлетну масу занадто рідкою.

Твердий сир натріть на крупній тертці або наріжте маленькими кубиками. Обидва варіанти підійдуть - усе залежить від того, яку текстуру готових котлет ви хочете отримати.

У глибокій мисці з'єднайте куряче філе, ананас і сир. Додайте яйця, сметану та борошно. Посоліть і поперчіть за смаком, після чого ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Накрийте миску та поставте її в холодильник приблизно на 1-2 години. За цей час маса стане щільнішою, завдяки чому котлетки буде легше формувати, а під час смаження вони краще триматимуть форму.

Як правильно посмажити котлетки

Добре розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям. За бажанням їх можна готувати без додавання олії, як у цьому рецепті.

Викладайте підготовлену масу на сковорідку ложкою, формуючи акуратні котлетки. Смажте їх на середньому вогні з обох боків до появи золотистої скоринки.

Важливо не робити вогонь надто сильним: куряче м'ясо має повністю приготуватися всередині, а сир та ананас не повинні підгоріти.

Головний секрет соковитих котлет

Ананас потрібно максимально добре відтиснути від рідини. Саме зайвий сік може зробити масу водянистою, через що котлетки розпадатимуться на сковороді та погано підрум'янюватимуться.

Також не варто пропускати етап охолодження маси. Якщо дати їй постояти в холодильнику 1-2 години, вона стане густішою, і сформувати котлетки буде значно простіше.

Готові котлетки можна подавати гарячими як самостійну страву або доповнити свіжими овочами, салатом чи улюбленим гарніром.