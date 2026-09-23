Творожные пирожки с курицей и сыром: простой белковый рецепт в аэрогриле

Если хочется чего-то сытного, вкусного и без сложной суеты с тестом, попробуйте творожные пирожки с куриной начинкой. Для основы понадобятся творог, яйцо и рисовая мука, а готовятся они в аэрогриле или духовке.
Как приготовить творожные высокобелковые пирожки, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт нутрициолога Александры Борисенко из Instagram.
Ингредиенты
- 200 г творога в брикете
- 100 г куриного фарша
- 50 г твердого сыра
- 1 яйцо
- 4 ст. л. рисовой муки
- зелень - по вкусу
- соль - по вкусу
- сухой чеснок - по вкусу
- любимые специи - по вкусу
- немного масла гхи для обжаривания
Как приготовить творожные пирожки
Сначала куриный фарш обжарьте на небольшом количестве масла гхи. Добавьте соль и специи и докажите начинку до готовности.
Для творожного теста смешайте творог, яйцо, рисовую муку, измельченную зелень и специи. Должна получиться однородная масса, из которой можно сформировать небольшие пирожки.
Разделите творожную массу на порции и сформируйте плоские заготовки. Внутрь каждой положите немного куриного фарша и кусочек твердого сыра. Защепните края, чтобы начинка осталась внутри.
Выложите пирожки в аэрогриль и готовьте примерно по 15 минут с каждой стороны. Также их можно запечь в духовке - время приготовления зависит от температуры и особенностей вашей духовки, поэтому ориентируйтесь на румяную корочку и полную готовность начинки.
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