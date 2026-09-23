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Главная Вкусно Творожные пирожки с курицей и сыром: простой белковый рецепт в аэрогриле
Вкусно 23 сентября 2026 · 08:08
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Творожные пирожки с курицей и сыром: простой белковый рецепт в аэрогриле

Хрустящие снаружи, сочные внутри и с хорошей порцией белка - такие творожные пирожки легко приготовить дома без сложного теста
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Творожные пирожки с курицей и сыром: простой белковый рецепт в аэрогриле

Творожные пирожки с куриным фаршем (фото: Styler)

Если хочется чего-то сытного, вкусного и без сложной суеты с тестом, попробуйте творожные пирожки с куриной начинкой. Для основы понадобятся творог, яйцо и рисовая мука, а готовятся они в аэрогриле или духовке.

Как приготовить творожные высокобелковые пирожки, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт нутрициолога Александры Борисенко из Instagram.

Ингредиенты

  • 200 г творога в брикете
  • 100 г куриного фарша
  • 50 г твердого сыра
  • 1 яйцо
  • 4 ст. л. рисовой муки
  • зелень - по вкусу
  • соль - по вкусу
  • сухой чеснок - по вкусу
  • любимые специи - по вкусу
  • немного масла гхи для обжаривания

Как приготовить творожные пирожки

Сначала куриный фарш обжарьте на небольшом количестве масла гхи. Добавьте соль и специи и докажите начинку до готовности.

Для творожного теста смешайте творог, яйцо, рисовую муку, измельченную зелень и специи. Должна получиться однородная масса, из которой можно сформировать небольшие пирожки.

Разделите творожную массу на порции и сформируйте плоские заготовки. Внутрь каждой положите немного куриного фарша и кусочек твердого сыра. Защепните края, чтобы начинка осталась внутри.

Выложите пирожки в аэрогриль и готовьте примерно по 15 минут с каждой стороны. Также их можно запечь в духовке - время приготовления зависит от температуры и особенностей вашей духовки, поэтому ориентируйтесь на румяную корочку и полную готовность начинки.

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