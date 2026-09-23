В Росії Джиган влаштував стрілянину та взяв заручників: перші деталі та відео

Репер-зрадник Джиган, справжнє ім'я якого Денис Устименко-Вайнштейн, потрапив у новий скандал. Він влаштував стрілянину у власному будинку в Підмосков’ї та близько десяти годин утримував персонал і охорону в заручниках.

Що сталося та де зараз Джиган після стрілянини у своєму будинку, розповідає Styler.

Що сталося в будинку Джигана

РосЗМІ з посиланням на Telegram-канал Mash повідомили, що інцидент стався ще в ніч з 3 на 4 липня у котеджному селищі "Шато Соверен" у Підмосков’ї.

Джиган, як повідомляється, озброївся карабіном "Сайга-9", зібрав у вітальні працівників будинку та охорону і почав звинувачувати їх у різних злочинах та зраді. Артист вимагав від людей зізнань і погрожував їм.

Одного з охоронців Джиган нібито звинуватив у сексуальному насильстві над дітьми. Чоловіка під загрозою зброї змусили "зізнатися", після чого йому дали кілька секунд на втечу. Потім пролунали постріли - охоронець отримав поранення руки та ноги.

Інших працівників, як стверджує канал, репер також звинувачував у зраді та витоку інформації.

Діти були в будинку

За повідомленнями російських медіа, під час інциденту в будинку перебували діти Джигана. Вони ховалися у кімнатах і підтримували зв’язок із матір’ю, Оксаною Самойловою, яка на той момент перебувала за кордоном.

Після звуків стрілянини до будинку приїхали охорона котеджного містечка, поліція та знайомі артиста. Зрештою Джигана вдалося зупинити.

Де зараз Джиган

Після липневих подій Джиган опинився в реабілітаційному центрі в Ізраїлі.

За даними росЗМІ, артиста відправили туди одразу після інциденту, а у серпні Джиган публікував звідти фото та відео. Причину лікування він публічно не називав.

Артист нібито проходить тримісячну програму лікування в центрі в Рішон-ле-Ціоні. Його контакти та пересування нібито контролюють співробітники, а програма включає індивідуальну та групову терапію.

Що каже Оксана Самойлова

Mash заявив, що Самойлова в розмові з редакцією підтвердила сам факт інциденту. Водночас канал не навів її прямої цитати та не уточнив, які саме деталі вона підтвердила.

Після повернення до Москви Самойлова нібито посилила охорону для себе та дітей.

Хто такий Джиган і чому його критикують в Україні

Джиган, справжнє ім’я якого Денис Устименко-Вайнштейн, народився в Одесі. Українське походження репера зробило його позицію після початку повномасштабного вторгнення РФ особливо резонансною.



Після 24 лютого 2022 року Джиган не засудив російську агресію проти України і не коментував удари по українських містах, зокрема по рідній Одесі. У 2023 році він потрапив під санкції РНБО серед російських діячів культури.



Ще до повномасштабного вторгнення Джиган неодноразово потрапляв у скандали через проблеми з алкоголем і наркотиками та лікування в реабілітаційних центрах. У 2020 році він сам розповідав про проходження лікування після зриву.



Того ж року його дружина заявляла про серйозну кризу в шлюбі й подавала на розлучення, хоча згодом пара залишилася разом. У російських медіа також обговорювали відео, де Джиган поводився агресивно та грубо в присутності власних дітей