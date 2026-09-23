Значение имени Милана: происхождение, именины и характер носительницы

Милана - благозвучное женское имя , которое в последние годы все чаще выбирают для девочек в Украине. Оно имеет древний славянский корень и связано со словами "милая", "дорогая сердцу".

Styler рассказывает, что означает имя Милана, откуда оно происходит и какие черты характера традиционно приписывают его носителям.

Интересные факты о происхождении

По данным портала Behind the name, самая распространенная версия связывает Милану со славянским корнем milŭ, который имеет значение "милый", "дорогой", "любимый", "приятный". Милана является дамской формой имени Милан.

То есть само значение имени можно передать как "милая", "любимая", "дорогая". В славянской традиции подобные имена нередко имели характер пожелания ребенку - быть добрым, приятным и любимым.

Любопытно, что имя Милана встречается не только в Украине. Он используется также в сербской, хорватской, белорусской и других славянских языковых традициях.

Какой характер "носят" Миланы

В популярных описаниях имени Милана часто связывают с доброжелательностью, общительностью, эмоциональностью и умением находить общий язык с людьми.

В то же время, носительницу этого имени описывают не как исключительно мягкого человека. Ей приписывают внутреннюю уверенность, самостоятельность и способность отстаивать собственное мнение.

Символично имя объединяет две черты: теплое отношение к людям и достаточно сильный характер. Естественно, такие свойства являются обычными представлениями об имени, а не научным прогнозом личности.

Интересные факты об имени Милана

Женская форма имени Милан. Именно так его определяют ономастические справочники.

Не связан непосредственно с названием итальянского города Милан. Имя и название города имеют разное происхождение, хотя их звучание часто создает такую ассоциацию.

Имеет много родственных форм. К близким славянским именам относятся Милена, Мила, Милица и другие имена с корнем mil-.

Ласкающие формы: Миланка, Милочка, Милуся, Милуня, Ланочка.

В украинском обращении правильно говорить "Милано".

Милана - среди популярных имен в Украине

Имя действительно заметно среди современных выборов украинских родителей. К примеру, в списке самых популярных имен, которые выбирали для новорожденных в первом полугодии 2026 года на территории Хмельницкого межрегионального управления Минюста, есть и Милана.

Поэтому имя, которое имеет давний славянский корень, сегодня звучит вполне современно и остается популярным среди родителей.

Когда день ангела у Миланы

Отдельного общепризнанного дня памяти святой с именем Милана в церковном календаре нет. Поэтому вопрос именин лучше согласовывать со священником в зависимости от того, в честь какой святой было избрано церковное имя ребенка.