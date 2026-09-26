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Гороскопы 26 сентября 2026 · 06:03
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Таро-гороскоп на 26 сентября: главные прогнозы для Близнецов, Дев и других знаков Зодиака

Один знак получит шанс изменить ситуацию, а другому следует взять паузу
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Таро-гороскоп на 26 сентября: главные прогнозы для Близнецов, Дев и других знаков Зодиака

Прогноз по картам Таро на 26 сентября (фото: Styler)

Астрологи составили прогноз на 26 сентября по картам Таро для всех знаков Зодиака. Некоторым они обещают новые возможности, а других призывают внимательнее отнестись к своим решениям.

Styler рассказывает, на что следует обратить особое внимание в субботу.

Овен

Карта Таро: Колесо Фортуны

День может принести Овнам неожиданный поворот или шанс сменить привычный ход событий. Не стоит цепляться за старый план - обстоятельства могут сыграть в вашу пользу.

Телец

Карта Таро: Король Кубков

Тельцам следует сохранять эмоциональное равновесие даже в ситуациях, провоцирующих сильные чувства. Покой и умение говорить о своих переживаниях помогут избежать ненужных конфликтов.

Близнецы

Карта Таро: Солнце

Для Близнецов это карта радости, ясности и приятных новостей. 26 сентября может подарить хорошее настроение, успех в важном деле или момент, который захочется запомнить.

Рак

Карта Таро: Четверка Кубков

Ракам может показаться, что вокруг ничего интересного не происходит, но проблема может быть именно в потере внимания к возможностям. Не исключайте предложение или знакомство только потому, что оно не соответствует вашим ожиданиям.

Лев

Карта Таро: Верховная Жрица

Львам в этот день стоит больше доверять интуиции и не спешить раскрывать все свои планы. Некоторые ответы придут не из-за активных действий, а из-за наблюдения и внимательности.

Дева

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Девам придется балансировать между несколькими делами или решениями одновременно. Гибкость поможет справиться с задачами без излишнего стресса, но не пытайтесь контролировать абсолютно все.

Весы

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Весы могут почувствовать сильный импульс действовать быстро и прямо. День благоприятен для решительных шагов, но перед важным разговором лучше все же взвесить слова, чтобы не создать конфликт на ровном месте.

Скорпион

Карта Таро: Пятерка Пентаклей

Скорпионам может не хватать уверенности или поддержки, особенно если в последнее время накопилось много проблем. Не оставайтесь с трудностями наедине - помощь может быть ближе, чем кажется.

Стрелец

Карта Таро: Туз Кубков

Для Стрельцов карта обещает эмоциональное обновление и приятные переживания. Это может быть новое знакомство, теплый разговор или момент, который вернет веру в хорошие изменения.

Козерог

Карта Таро: Маг, перевернутый

Козерогам следует осторожнее относиться к обещаниям и не пытаться добиться своего любой ценой. Перевернутый Маг может указывать на манипуляции, неуверенность или ситуацию, где не хватает необходимых ресурсов для задуманного.

Водолей

Карта Таро: Императрица

Водолеям карта советует обратить внимание на комфорт, творчество и то, что приносит ощущение наполненности. День хорошо подходит для заботы о себе, близких и реализации идей, которые давно хотелось воплотить.

Рыбы

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Рыбы могут почувствовать, что больше не желают оставаться в состоянии паузы. Однако спешить после длительного периода истощения не стоит - сначала определитесь, куда хотите двигаться дальше.

Раньше Styler рассказывал о знаках Зодиака, которые особенно болезненно реагируют на критику.

Теги: Гороскоп Знаки Зодиака Гороскоп Таро Астрология
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