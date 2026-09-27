UA / RU
rbc.ua
Последние новости
20:07 Гороскопы
Весы и Дева: астролог Роуз назвала знаки, которым будет везти с деньгами с 28 сентября по 4 октября
19:35 Тренды
Осенняя головоломка на внимательность: найдите 7 отличий среди книг, растений и мебели (фото)
18:27 Люди
Акушер-гинеколог и землеустроитель: какие необычные дипломы имеют Вакарчук, Пивоваров и Поплавский
17:13 Полезное
Чтобы не мерзнуть зимой: что проверить в квартире до начала отопительного сезона
16:31 Люди
Night in the Woods, Life is Strange и Lake: уютные компьютерные игры для осенних вечеров
15:51 Вкусно
Что приготовить на ужин в воскресенье: заливной пирог с фаршем и моцареллой
14:34 Полезное
Перевод часов в Украине: почему для этого выбрали воскресенье и когда переводить стрелки в 2026 году
13:21 Тренды
Звезды "Спіймати Кайдаша" и "Тихої Нави" снялись в "Швидкарях": актеры и сюжет нового сериала
12:01 Гороскопы
Какие знаки Зодиака наименее пунктуальны по гороскопу: Рыбы, Близнецы и Стрельцы
10:44 Полезное
Как завершить отношения после лжи партнера: советы лайф-коуча Виталия Курсика
Все новости
Главная Гороскопы Весы и Дева: астролог Роуз назвала знаки, которым будет везти с деньгами с 28 сентября по 4 октября
Гороскопы 27 сентября 2026 · 20:07
Add as a preferred source on Google

Весы и Дева: астролог Роуз назвала знаки, которым будет везти с деньгами с 28 сентября по 4 октября

Один смелый разговор или решение могут открыть путь к новому источнику дохода
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Весы и Дева: астролог Роуз назвала знаки, которым будет везти с деньгами с 28 сентября по 4 октября

Знаки Зодиака, которые разбогатеют совсем скоро (фото: Styler)

Астролог Кейт Роуз назвала знаки Зодиака, для которых неделя с 28 сентября по 4 октября может стать особенно важной в финансовых вопросах. В центре внимания - карьера, новые возможности и решения, способные повлиять на будущие доходы.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому больше всего повезет.

30 сентября Меркурий переходит в Скорпиона, а 3 октября Венера начинает ретроградное движение в этом же знаке. В астрологии эти транзиты увязывают с переосмыслением финансов, карьеры, личных ценностей и возможностей, которые могут вернуться в новой форме.

Весы

Весам следует внимательнее присмотреться к финансовым возможностям, которые могут вернуться из прошлого. То, что раньше не принесло желаемого результата, на этот раз может открыться с другой стороны.

30 сентября Меркурий переходит в Скорпиона, и для Весов это может стать удобным временем для переговоров. Не бойтесь говорить об оплате, просить лучшие условия или пересматривать контракты, если вы чувствуете, что ваша работа должна стоить дороже.

Водолей

Водолеям на этой неделе следует не откладывать карьерные решения и внимательно следить за новыми предложениями. Ретроградная Венера в Скорпионе, которая начнется 3 октября, может подтолкнуть к переосмыслению профессионального пути и финансовым целям.

Изменения могут оказаться не такими, как вы планировали: новая работа, переезд, собственный бизнес или даже возможность работать за рубежом. Главное – не торопиться и дать себе время понять, какой вариант действительно соответствует вашим планам.

Дева

Девам на этой неделе стоит задуматься не только о том, как зарабатывать больше, но и о том, как заставить уже имеющиеся деньги работать на них. Представители знака привыкли все контролировать самостоятельно, но сейчас полезно рассмотреть варианты пассивного дохода.

29 сентября Северный узел в Водолее образует тригон с Меркурием в Весах, что в астрологической интерпретации может создать благоприятный момент для финансовых решений. Не стоит пытаться контролировать каждый пустяк: иногда лучший результат приходит тогда, когда вы позволяете своим ресурсам работать без постоянного вмешательства.

Ранее Styler рассказывал, что Водолеям, Близнецам, Львам и Стрельцам будет способствовать удача с 23 сентября.

Теги: Астрология Знаки Зодиака Гороскоп
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Украинские приметы о воскресенье: можно стирать и спать допоздна 27 сентября Гороскопы Украинские приметы о воскресенье: можно стирать и спать допоздна 27 сентября
Тыквенный крем-суп с курицей: простой рецепт от диетолога Виктории Радостной
Тыквенный крем-суп с курицей: простой рецепт от диетолога Виктории Радостной Вкусно
Ворошнов, Чопик и Марнауз: как изменились участники шоу "Зважені та щасливі", которым не удалось удержать вес
Ворошнов, Чопик и Марнауз: как изменились участники шоу "Зважені та щасливі", которым не удалось удержать вес Люди
Больше интересного
Какие знаки Зодиака наименее пунктуальны по гороскопу: Рыбы, Близнецы и Стрельцы Какие знаки Зодиака наименее пунктуальны по гороскопу: Рыбы, Близнецы и Стрельцы Катерина Собкова · 27 сентября 2026, 12:01
Эрика Колесниченко победила в Нацотборе на Детское "Евровидение"-2026: представит Украину на Мальте Эрика Колесниченко победила в Нацотборе на Детское "Евровидение"-2026: представит Украину на Мальте Юлия Шиканова · 26 сентября 2026, 21:33
Как завершить отношения после лжи партнера: советы лайф-коуча Виталия Курсика Как завершить отношения после лжи партнера: советы лайф-коуча Виталия Курсика Наталия Крижановская · 27 сентября 2026, 10:44
Осенняя головоломка на внимательность: найдите 7 отличий среди книг, растений и мебели (фото) Осенняя головоломка на внимательность: найдите 7 отличий среди книг, растений и мебели (фото) Наталия Крижановская · 27 сентября 2026, 19:35