Весы и Дева: астролог Роуз назвала знаки, которым будет везти с деньгами с 28 сентября по 4 октября

Астролог Кейт Роуз назвала знаки Зодиака , для которых неделя с 28 сентября по 4 октября может стать особенно важной в финансовых вопросах. В центре внимания - карьера, новые возможности и решения, способные повлиять на будущие доходы.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, кому больше всего повезет.

30 сентября Меркурий переходит в Скорпиона, а 3 октября Венера начинает ретроградное движение в этом же знаке. В астрологии эти транзиты увязывают с переосмыслением финансов, карьеры, личных ценностей и возможностей, которые могут вернуться в новой форме.

Весы

Весам следует внимательнее присмотреться к финансовым возможностям, которые могут вернуться из прошлого. То, что раньше не принесло желаемого результата, на этот раз может открыться с другой стороны.

30 сентября Меркурий переходит в Скорпиона, и для Весов это может стать удобным временем для переговоров. Не бойтесь говорить об оплате, просить лучшие условия или пересматривать контракты, если вы чувствуете, что ваша работа должна стоить дороже.

Водолей

Водолеям на этой неделе следует не откладывать карьерные решения и внимательно следить за новыми предложениями. Ретроградная Венера в Скорпионе, которая начнется 3 октября, может подтолкнуть к переосмыслению профессионального пути и финансовым целям.

Изменения могут оказаться не такими, как вы планировали: новая работа, переезд, собственный бизнес или даже возможность работать за рубежом. Главное – не торопиться и дать себе время понять, какой вариант действительно соответствует вашим планам.

Дева

Девам на этой неделе стоит задуматься не только о том, как зарабатывать больше, но и о том, как заставить уже имеющиеся деньги работать на них. Представители знака привыкли все контролировать самостоятельно, но сейчас полезно рассмотреть варианты пассивного дохода.

29 сентября Северный узел в Водолее образует тригон с Меркурием в Весах, что в астрологической интерпретации может создать благоприятный момент для финансовых решений. Не стоит пытаться контролировать каждый пустяк: иногда лучший результат приходит тогда, когда вы позволяете своим ресурсам работать без постоянного вмешательства.