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Люди 04 жовтня 2026 · 17:19
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"Почуття не питають": Ірина Білик заговорила про нове кохання та показалася на відео з квітами

Артистка з'явилася в кадрі з букетом квітів та поділилася словами про почуття, які виникають несподівано
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
"Почуття не питають": Ірина Білик заговорила про нове кохання та показалася на відео з квітами

Ірина Білик, Дмитро Коляденко, Аслан Ахмадов з сином (фото: Styler)

Українська співачка Ірина Білик привернула увагу новим романтичним дописом. Артистка показалася з квітами та поділилася особистими роздумами про стосунки.

Як розповідає Styler, новим відео Ірина Білик поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Що написала Ірина Білик

У новому відео Ірина Білик з'явилася з букетом квітів і несподівано заговорила про почуття, які виникають попри обставини . Співачка зазначила, що люди іноді зустрічаються "не в той час і не за тих обставин", однак почуття можуть виникнути незалежно від ситуації.

"Почуття не питають, чи доречно їм з'являтися саме зараз. Вони просто приходять - і змінюють усе", - написала артистка.

Наприкінці Білик поцікавилася у підписників, чи вірять вони, що справжнє кохання здатне перемогти будь-які обставини. Водночас співачка не пояснила, чи пов'язаний допис із подіями в її особистому житті.

Що відомо про особисте життя співачки

Білик не вперше порушує тему кохання у своїх публікаціях, проте про нові стосунки останнім часом публічно не оголошувала. Цього разу співачка також не уточнила, чи мають її слова особистий підтекст і чи пов'язані вони зі змінами в її особистому житті.

Гучні романи Ірини Білик

Особисте життя Білик неодноразово опинялося в центрі уваги. У різні роки співачка мала стосунки з продюсером Юрієм Нікітіним, моделлю Андрієм Оверчуком, хореографами Дмитром Коляденком і Дмитром Дікусаром.

Один із найвідоміших романів артистки був із Дмитром Коляденком. Їхні стосунки завершилися у 2000-х, а згодом колишні закохані ще неодноразово публічно згадували одне одного. Нещодавно Білик повідомляла, що наразі вони не підтримують спілкування.

У 2015 році Білик офіційно одружилася з фотографом Асланом Ахмадовим. Того ж року в пари народився син Табріз, а у 2021-му співачка повідомила про розлучення. Після цього нових серйозних стосунків артистка публічно не підтверджувала.

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