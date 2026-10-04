Батат із BBQ-куркою: покроковий рецепт ситної вечері в аерогрилі

Батат, соковита курка, ніжний йогуртовий соус і гострий мед - усе готується просто. Основні інгредієнти можна запекти разом в одному кошику аерогриля.

Як приготувати батат із BBQ-куркою, розповідає Styler із посиланням на відео в Instagram dantemake.

Інгредієнти на 2 порції

Батат і курка:

батат - 1 великий, 400-500 г

куряче стегно без кістки та шкіри - 300-350 г

BBQ-приправа - 1-1,5 ст. л.

олія - 1 ст. л.

смажений солоний арахіс - 25-30 г

сіль - за смаком.

Йогуртовий соус:

грецький йогурт - 120 г

мед - 10 г

лимонний сік - 1-2 ч. л.

кориця - чверть ч. л.

копчена паприка - чверть ч. л.

чилі або каєнський перець - дрібка

сіль – дрібка.

Гострий мед:

мед - 40 г

пластівці чилі - половина 1 ч. л.

каєнський перець - дрібка, за бажанням

яблучний оцет або лимонний сік - половина ч. л.

Як приготувати

Батат помийте, обсушіть і проколіть виделкою в кількох місцях. Не розрізайте його - він запікатиметься цілим.

Покладіть батат в аерогриль і запікайте 30 хвилин при температурі 200 градусів.

Тим часом курку змастіть олією, посоліть і ретельно натріть BBQ-приправою.

Через 30 хвилин покладіть курку в кошик поруч із бататом. Готуйте ще 14-16 хвилин при температурі 200 градусів, перевернувши курку через 7-8 хвилин. За цей час батат має стати м'яким усередині.

Дістаньте батат і курку. Курку залиште на 3-5 хвилин, після чого наріжте скибками.

Для соусу змішайте йогурт, мед, лимонний сік, корицю, паприку, чилі та сіль до однорідності.

Для гострого меду змішайте мед із пластівцями чилі та прогрійте на мінімальному вогні 1-2 хвилини, не доводячи до кипіння. Зніміть з вогню, додайте оцет або лимонний сік і залиште настоюватися на 5-10 хвилин.

Гарячий батат розріжте вздовж і злегка розімніть м'якоть виделкою. Зверху викладіть йогуртовий соус, шматочки курки та подрібнений арахіс. Полийте гострим медом безпосередньо перед подачею.

Як зробити страву смачнішою

Не пропускайте проколювання батату . Пара, що утворюється всередині під час запікання, має вихід через ці отвори.

. Пара, що утворюється всередині під час запікання, має вихід через ці отвори. Не кладіть курку на батат . Вона має запікатися поруч, щоб рівномірно підрум'янитися, а батат добре пропікся.

. Вона має запікатися поруч, щоб рівномірно підрум'янитися, а батат добре пропікся. Не поспішайте додавати курку . Батату потрібно більше часу, тому курку кладуть в аерогриль лише через 30 хвилин. Так м'ясо не пересушиться.

. Батату потрібно більше часу, тому курку кладуть в аерогриль лише через 30 хвилин. Так м'ясо не пересушиться. Після приготування дайте курці кілька хвилин відпочити . Це допоможе зберегти соковитість м'яса під час нарізання.

. Це допоможе зберегти соковитість м'яса під час нарізання. Перевіряйте батат у найтовстішій частині . Ніж або шпажка мають легко проходити до самого центру. Якщо батат ще твердий, запікайте його додатково по 5 хвилин.

. Ніж або шпажка мають легко проходити до самого центру. Якщо батат ще твердий, запікайте його додатково по 5 хвилин. Гострий мед додавайте в останню чергу. Так його смак залишиться виразним, а мед не змішається із соусом.

Як зберігати

Курку й батат можна зберігати в холодильнику до 3 днів. Йогуртовий соус краще використати протягом 3 днів, а гострий мед у чистій закритій банці можна зберігати до місяця.