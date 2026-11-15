Туя змінила колір: основні причини та правила догляду восени

У листопаді хвоя туї може жовтіти або буріти. Іноді колір змінюється лише всередині крони, а іноді починають засихати цілі гілки. Причиною можуть бути як сезонні процеси, так і проблеми з доглядом.

Styler розповідає, як відрізнити природне побуріння від пошкодження туї та що можна зробити до настання морозів.

Коли побуріння туї є нормальним явищем

Вічнозелені рослини не зберігають одну й ту саму хвою протягом усього життя. Старі лусочки поступово відмирають, жовтіють та обсипаються.

Як пояснюють фахівці Університету штату Оклахома, природне осіннє побуріння характерне, зокрема, для туй.

Ознаки природного оновлення хвої:

жовтіють або буріють старі лусочки ближче до стовбура;

молоді пагони на зовнішній частині крони залишаються зеленими;

побуріла хвоя поступово обсипається;

цілі гілки не засихають.

У такому разі лікувати рослину не потрібно.

Крім того, деякі сорти туї з настанням холодів набувають бронзового відтінку. За даними Нью-Йоркського ботанічного саду, така сезонна зміна кольору не супроводжується значним висиханням хвої, а навесні зелений відтінок повертається.

Які ознаки свідчать про пошкодження туї

Якщо хвоя стає сухою та ламкою, а коричневі ділянки поширюються на молоді пагони, рослину потрібно уважніше оглянути.

Фахівці Університету Меріленду зазначили, що нестача вологи може спричиняти побуріння вічнозелених рослин. Причому наслідки пересихання іноді стають помітними лише навесні.

Водночас надмірний полив та застій води також шкодять корінню.

На можливу проблему вказують такі ознаки:

засихають кінчики молодих пагонів або цілі гілки;

коричневі ділянки швидко збільшуються;

ґрунт біля коріння постійно мокрий;

рослина буріє переважно з одного боку.

Остання ознака іноді пов'язана з впливом сильного вітру або сонця, але сама по собі не дозволяє встановити причину.

Побуріння також можуть спричиняти шкідники та грибкові захворювання. Як засвідчує RHS, окремі грибкові інфекції супроводжуються появою дрібних чорних утворень на пошкодженій хвої.

Проте лише за зміною кольору визначити захворювання неможливо.

Що робити з туєю в листопаді

Насамперед перевірте стан ґрунту та визначте, які саме частини рослини побуріли.

1. Перевірте вологість ґрунту. Обережно перевірте землю на глибині приблизно 15 см. Якщо вона суха, а дощів давно не було, ретельно полийте тую під корінь. Якщо ґрунт вологий, додаткова вода не потрібна.

Фахівці зазначають, що вічнозелені рослини потребують достатньої кількості вологи восени, особливо за нестачі опадів. Поливати їх можна, доки ґрунт не промерз.

2. Замульчуйте ґрунт. Розкладіть навколо туї шар кори або іншої органічної мульчі завтовшки приблизно 5-7 см. Залиште близько 15 см вільного простору біля стовбура, щоб уникнути накопичення вологи біля кори.

3. Захистіть від сильного вітру. Молоді та нещодавно висаджені туї особливо вразливі до зимового висушування. На відкритих ділянках можна встановити захисний екран із мішковини, закріпленої на опорах. Він не повинен притискатися до хвої.

4. Не поспішайте обрізати. Якщо хвоя побуріла, але пагони залишаються живими, краще дочекатися весни. Явно зламані або мертві гілки можна видалити раніше. Не зрізайте пагони до старої деревини, оскільки туя майже не відновлює з неї ріст.

Як пояснюють фахівці Університету Вісконсину, сухий ґрунт восени, сильний зимовий вітер та сонце підвищують ризик висушування вічнозелених рослин.

Чого не варто робити з побурілою туєю

Щоб не погіршити стан рослини, у листопаді уникайте кількох поширених помилок:

Не вносьте азотні добрива. Пізнє підживлення може стимулювати ріст пагонів перед морозами.

Пізнє підживлення може стимулювати ріст пагонів перед морозами. Не заливайте коріння. Постійно мокрий ґрунт погіршує доступ кисню та може призвести до пошкодження кореневої системи.

Постійно мокрий ґрунт погіршує доступ кисню та може призвести до пошкодження кореневої системи. Не обрізайте всю побурілу крону. Частина хвої могла змінити колір через природні сезонні процеси.

Частина хвої могла змінити колір через природні сезонні процеси. Не застосовуйте фунгіциди та інсектициди навмання. Спочатку потрібно встановити причину пошкодження.

Якщо коричневі ділянки швидко поширюються, засихають цілі гілки або рослина помітно слабшає, варто звернутися до фахівця із захисту рослин.

Важливо: природне сезонне бронзовіння може зникнути навесні, але повністю висохла та відмерла хвоя вже не позеленіє. Тому головне завдання восени - визначити причину побуріння та зберегти здорові пагони.