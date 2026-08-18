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Корисне 18 серпня 2026 · 16:14

Не викидайте овочі: метод "картотеки", який назавжди змінить ваш підхід до продуктів

Жінка показала систему зберігання, яка підірвала соцмережі
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Не викидайте овочі: метод "картотеки", який назавжди змінить ваш підхід до продуктів

Як заощаджувати на продуктах (фото: magnific)

Купівля свіжих продуктів із найкращими намірами часто закінчується розчаруванням: овочі в'януть, зелень псується, а залишки їжі летять у відро для сміття. Таким чином ви викидаєте гроші на вітер.

Як зберігати продукти, щоб не викидати їх у смітник, розповідає Styler з посиланням на Mirror.

Секрет системи: "морозилка-картотека"

Більшість людей звинувачують у цьому власну неорганізованість чи брак часу.

Проте експертка зі зберігання продуктів Кейт Холл, яка регулярно виступає на BBC, запевняє: проблема не у вас, а в тому, як ви використовуєте свою морозильну камеру.

Кейт розробила власну систему, яка не вимагає ідеального планування меню чи виснажливого приготування їжі на тиждень напере. Її головне правило - це використовувати морозилку не просто як склад, а як зручну "картотеку", де все на видноті.

Замість того, щоб нагромаджувати пластикові контейнери, які займають багато місця і приховують свій вміст, експертка використовує інший підхід.

Основні принципи методу Кейт:

  • Чітке сортування за шухлядами. Кожна полиця в морозилці має свою категорію та відповідне маркування: випічка, молочні продукти, залишки готової їжі, фрукти, овочі, риба та сире м'ясо.
  • Пакети замість лотків. Продукти (наприклад, зелена цибуля, часник, петрушка, нарізана морква чи томати) зберігаються у пласких герметичних зіп-пакетах. Це економить колосальну кількість простору.
  • Обов'язкове маркування. На кожному пакеті вказана дата заморозки та назва продукту.
  • Вертикальне зберігання. Пакети складаються в шухляди вертикально, подібно до папок у файловому кабінеті. Це дозволяє за секунду знайти потрібний інгредієнт, не перериваючи всю морозилку.

Реакція мережі

Метод швидко став вірусним у TikTok. Користувачі масово визнають, що такий підхід кардинально змінює правила гри на кухні.

Один із коментаторів влучно назвав цю систему "картотекою для їжі", а інші зізнаються, що такий рівень організації - це "морозилка їхньої мрії".

Навіть ті, хто звик готувати великими порціями, відзначили, що сортування інгредієнтів у пласких пакетах робить процес готування набагато менш стресовим, а головне - повністю ліквідує харчові відходи та зберігає сімейний бюджет.

Раніше Styler розповідав, чому пачки з чипсами завжди наполовину порожні.

Теги: Зберігання продуктів
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