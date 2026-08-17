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Корисне 17 серпня 2026 · 14:07

Чому пачки з чипсами завжди наполовину порожні: справжня причина вас дуже здивує

Навіщо в пакети з чипсами насправді закачують стільки "повітря"
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Чому пачки з чипсами завжди наполовину порожні: справжня причина вас дуже здивує

Секрет упаковок чипсів (фото: Getty Images)

Мабуть, кожен хоча б раз відчував розчарування: відкриваєш велику, пухку пачку улюблених чипсів, а вона виявляється заповненою заледве наполовину. Перша думка, яка виникає у більшості споживачів, що виробники просто дурять нас, хитро "продаючи повітря" та штучно збільшуючи розмір упаковки.

Styler з посиланням на допис нутриціолога Людмили Матюшинець в Instagram розповідає про причину того, що пакет чипсів наполовину порожній.

Секретний газ замість кисню

Проте експерти харчової промисловості запевняють: напівпорожній пакет - це не нахабний обман, а сувора технологічна необхідність. Більше того, всередині пачки знаходиться зовсім не те повітря, яким ми дихаємо.

Насправді вільний простір у пакетах із чипсами заповнюють газоподібним азотом. Це робиться з кількох надзвичайно важливих причин, які безпосередньо впливають на якість продукту:

  • Захист від псування (окислення). Звичайне повітря містить кисень, який є головним ворогом смаженої картоплі. Кисень змушує жири швидко окислюватися, через що чипси стають гіркими, неприємними на смак і швидко псуються. Азот повністю витісняє кисень, діючи як природний консервант. Це допомагає зберегти первозданний смак, аромат та свіжість продукту на довгі місяці.
  • Ефект "захисної подушки". Чипси - дуже крихкий продукт. Уявіть, що з ними сталося б під час транспортування із заводу до складу, а потім на полиці супермаркетів, якби вони лежали у пачці щільно. Азот створює пружну подушку, яка амортизує удари. Саме завдяки цьому ви отримуєте цілі, хрусткі скибочки картоплі, а не пакет дрібних крихт.

Маркетинговий хід

Звісно, не обійшлося і без маркетингу. Виробники чудово розуміють психологію покупця: велика яскрава пачка привертає набагато більше уваги на полиці супермаркету і підсвідомо здається більш вигідною покупкою.

Проте, якби не було потреби в азотній "подушці", робити пакети настільки великими було б просто нерентабельно через витрати на пакування та логістику.

Головна порада для покупців: ніколи не оцінюйте продукт за візуальним об'ємом пачки. Завжди дивіться на масу нетто (грами), яка вказана на упаковці. Тільки ця цифра покаже вам реальну кількість чипсів, за яку ви платите гроші.

Раніше Styler розповідав про простий спосіб захистити крупи від жуків.

Теги: Цікаві факти чіпси
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