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Корисне 16 серпня 2026 · 18:01

Не залишайте крупи у пачках: простий спосіб захистити їх від жучків

Перед тим як прибрати гречку чи рис на полицю у шафу, варто зробити одну річ
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не залишайте крупи у пачках: простий спосіб захистити їх від жучків

Як зберігати гречку та інші крупи (фото: Magnific)

Крупи можуть довго зберігатися вдома, якщо правильно підготувати їх. Є простий домашній спосіб, який допоможе запобігти появі жучків і харчової молі.

Styler з посиланням на відео в Instagram блогерки Даші Євтух розповідає, як зробити запаси на зиму та не турбуватися за них.

Як підготувати крупи

Для тривалого зберігання рис, гречку та інші крупи радять спочатку додатково обробити холодом або теплом.

Один зі способів - покласти крупу в морозилку на 2-3 години, а можна залишити її там і на ніч. Після цього крупу потрібно дістати та дати їй повністю розморозитися й добре просохнути.

Як альтернативу можна просушити крупу в духовці. Важливо після цього повністю її охолодити перед пересипанням у банку.

У що пересипати крупи

Після підготовки крупу варто пересипати у чисту та суху скляну банку.

Для додаткового захисту можна покласти всередину 1-2 лаврові листки. Після цього банку щільно закривають кришкою.

Саме герметична тара важлива для тривалого зберігання: вона захищає крупу від вологи, сторонніх запахів і комах, які можуть потрапити до продукту.

Чому крупи краще не залишати надовго у відкритих пачках

Якщо купити багато круп і просто залишити їх у звичайних упаковках, з часом у них можуть з'явитися харчові жучки або міль. У такому разі заражену крупу доведеться викинути.

Тому для домашніх запасів краще використовувати сухі герметичні ємності, особливо якщо крупи зберігатимуться тривалий час.

Скільки круп варто запасати

Водночас робити великі запаси продуктів без потреби не варто. Достатньо поступово купувати невелику кількість круп - наприклад, по одній-дві пачки.

Такий підхід дозволяє підтримувати домашній запас без зайвих витрат і ризику, що продукти залежаться або зіпсуються.

Не варто скуповувати крупи масово через страх дефіциту чи подорожчання. Краще поповнювати запаси поступово - без паніки, орієнтуючись на власні потреби.

А ви пробували так зберігати крупи? Перешліть лайфхак подрузі.

Раніше Styler писав про способи, які допоможуть легко вимити банки перед консервацією

Теги: Крупа Поради
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