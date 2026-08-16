UA / RU
rbc.ua
Последние новости
18:01 Полезное
Не оставляйте крупы в пачках: простой способ защитить их от жучков
17:16 Люди
"Феномен", который не променял Днепр на Париж: история украинца, ставшего легендой мирового балета
16:13 Вкусно
Салат, который заменит целый ужин: простой рецепт с макаронами и лососем поразит всех
15:08 Полезное
Разрушат фундамент и привлекут вредителей: 4 куста, которые категорически нельзя сажать возле дома
14:03 Тренды
Вещи из бабушкиного шкафа снова в моде: что стоит достать этой осенью
13:07 Полезное
Когда копать картошку в августе: наиболее благоприятные дни по лунному календарю
12:00 Гороскопы
Измена для них - самый страшный сценарий: какие знаки Зодиака боятся ее больше всего
11:12 Вкусно
Кабачки, которые захочется есть каждый день: простой рецепт с пикантным соусом
10:19 Полезное
Ошибка ценой во весь урожай: 4 ингредиента, которые испортят ваши закрутки на зиму
09:10 Тренды
Меньше вещей - больше образов: 5 находок для осеннего гардероба
Все новости
Главная Полезное Не оставляйте крупы в пачках: простой способ защитить их от жучков
Полезное 16 августа 2026 · 18:01

Не оставляйте крупы в пачках: простой способ защитить их от жучков

Перед тем как убрать гречку или рис на полку в шкаф, стоит сделать одну вещь
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не оставляйте крупы в пачках: простой способ защитить их от жучков

Как хранить гречку и другие крупы (фото: Magnific)

Крупы могут длительно храниться дома, если правильно подготовить их. Есть простой домашний способ, который поможет предотвратить появление жучков и пищевой моли.

Styler со ссылкой на видео в Instagram блогерши Даши Евтух рассказывает, как сделать запасы на зиму и не беспокоиться за них.

Как подготовить крупы

Для длительного хранения рис, гречку и другие крупы советуют сначала дополнительно обработать холодом или теплом.

Один из способов - положить крупу в морозилку на 2-3 часа, а можно оставить ее там и на ночь. После этого крупу нужно достать и дать ей полностью разморозиться и хорошо просохнуть.

В качестве альтернативы можно просушить крупу в духовке. Важно после этого ее полностью охладить перед пересыпанием в банку.

Во что пересыпать крупу

После подготовки крупу следует пересыпать в чистую и сухую стеклянную банку.

Для дополнительной защиты можно положить внутрь 1-2 лавровых листа. После этого банку плотно закрывают крышкой.

Именно герметичная тара важна для длительного хранения: она защищает крупу от влаги, посторонних запахов и насекомых, которые могут попасть в продукт.

Почему крупы лучше не оставлять надолго в открытых пачках

Если купить много круп и просто оставить их в обычных упаковках, со временем у них могут появиться пищевые жучки или моль. В таком случае зараженную крупу придется выбросить.

Поэтому для домашних запасов лучше использовать сухие герметичные емкости, особенно если крупа будет храниться длительное время.

Сколько круп стоит запасать

В то же время делать большие запасы продуктов без надобности не стоит. Достаточно постепенно покупать небольшое количество круп - например, по одной-две пачки.

Такой подход позволяет поддерживать домашний запас без лишних затрат и риска, что продукты зависят или испортятся.

Не стоит скупать крупы массово из-за страха дефицита или подорожания. Лучше пополнять запасы постепенно - без паники, ориентируясь на собственные нужды.

А вы пробовали так хранить крупу? Перешлите лайфхак подруге.

Ранее Styler писал о способах, которые помогут легко вымыть банки перед консервацией.

Теги: Крупа Советы
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Эту "Зайку" обожали все: куда исчезла Юля Бельченко из "Холостяка" и как сложилась ее жизнь после шоу Люди Эту "Зайку" обожали все: куда исчезла Юля Бельченко из "Холостяка" и как сложилась ее жизнь после шоу
Бюджетная экзотика: рецепт яблочного джема со вкусом киви с маленькой хитростью
Бюджетная экзотика: рецепт яблочного джема со вкусом киви с маленькой хитростью Вкусно
Они знают цену деньгам: какие знаки Зодиака умеют беречь каждую гривну
Они знают цену деньгам: какие знаки Зодиака умеют беречь каждую гривну Гороскопы
Больше интересного
5 фруктовых деревьев, которые выращивать намного легче яблонь 5 фруктовых деревьев, которые выращивать намного легче яблонь Людмила Жукова · 15 августа 2026, 10:03
Эти женщины обречены на богатство: 5 имен, работающих как магнит для денег Эти женщины обречены на богатство: 5 имен, работающих как магнит для денег Людмила Жукова · 15 августа 2026, 14:36
К чему снится высота и падение: что значит такой сон К чему снится высота и падение: что значит такой сон Наталия Крижановская · 15 августа 2026, 08:21
"Феномен", который не променял Днепр на Париж: история украинца, ставшего легендой мирового балета "Феномен", который не променял Днепр на Париж: история украинца, ставшего легендой мирового балета Наталия Крижановская · 16 августа 2026, 17:16