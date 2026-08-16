Кабачки, которые захочется есть каждый день: простой рецепт с пикантным соусом

Сезон кабачков - отличный повод разнообразить летнее меню. Эту закуску готовят из обжаренных или запеченных овощей, а особый вкус ей придает нежная заправка с пикантными нотками.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогера Марии Рыбак рассказывает, как приготовить это простое летнее блюдо и что добавить к кабачкам, чтобы они получились особенно ароматными.

Ингредиенты

Для приготовления закуски понадобятся:

кабачки

соль

1 стакан сметаны

3 ст. л. зернистой горчицы

3 ст. л. соевого соуса

смесь молотых перцев

большой пучок зелени

1 большая головка чеснока или 2 небольшие.

Как приготовить закуску из кабачков

1. Подготовьте кабачки

Кабачки хорошо помойте и нарежьте кружочками. Щедро посолите и оставьте примерно на 15-20 минут.

За это время овощи выделят лишнюю влагу, благодаря чему при дальнейшем приготовлении они лучше подрумянятся.

После этого промокните кабачки бумажными полотенцами.

2. Обжарьте или запеките

Подготовленные кружочки можно приготовить несколькими способами: на гриле, сковороде или в духовке.

При желании слегка сбрызните их растительным маслом и обжарьте или запеките до появления румяной корочки.

3. Приготовьте ароматную заправку

Пока кабачки готовятся, сделайте соус.

В миске смешайте сметану, зернистую горчицу и соевый соус. Добавьте смесь молотых перцев, мелко нарезанную зелень и натертый или пропущенный через пресс чеснок.

Хорошо размешайте все ингредиенты, чтобы заправка стала однородной.

4. Смешайте кабачки с соусом

Горячие кабачки переложите в миску с заправкой. Осторожно размешайте, чтобы соус равномерно покрыл каждый кусочек.

Именно на этом этапе овощи впитывают аромат чеснока, горчицы и зелени, поэтому закуска получается особенно насыщенной.

5. Охладите

Оставьте кабачки до полного охлаждения, затем поставьте в холодильник на несколько часов.

Не торопитесь подавать закуску сразу: после охлаждения вкусы становятся более выразительными, а кабачки хорошо пропитываются заправкой.

С чем подавать кабачковую закуску

Самый простой вариант - выложить охлажденные кабачки на хрустящий поджаренный хлеб. Выходят своеобразные овощные бутерброды, которые отлично подойдут для перекуса или летнего стола.

Также закуска хорошо сочетается с картофелем, шашлыком и стейком.

А если хочется простого домашнего ужина, его можно есть прямо из миски - настолько удачно сочетаются нежные кабачки, пикантная горчица, чеснок и свежая зелень.

Маленький секрет

Для этого рецепта лучше брать именно молодые кабачки: у них нежная кожура, меньше семян и быстро готовятся. А если дать готовой закуске несколько часов настояться в холодильнике, она станет еще более ароматной.