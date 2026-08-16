Кабачки, которые захочется есть каждый день: простой рецепт с пикантным соусом

Сезон кабачков - отличный повод разнообразить летнее меню. Эту закуску готовят из обжаренных или запеченных овощей, а особый вкус ей придает нежная заправка с пикантными нотками.
Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогера Марии Рыбак рассказывает, как приготовить это простое летнее блюдо и что добавить к кабачкам, чтобы они получились особенно ароматными.
Ингредиенты
Для приготовления закуски понадобятся:
- кабачки
- соль
- 1 стакан сметаны
- 3 ст. л. зернистой горчицы
- 3 ст. л. соевого соуса
- смесь молотых перцев
- большой пучок зелени
- 1 большая головка чеснока или 2 небольшие.
Как приготовить закуску из кабачков
1. Подготовьте кабачки
Кабачки хорошо помойте и нарежьте кружочками. Щедро посолите и оставьте примерно на 15-20 минут.
За это время овощи выделят лишнюю влагу, благодаря чему при дальнейшем приготовлении они лучше подрумянятся.
После этого промокните кабачки бумажными полотенцами.
2. Обжарьте или запеките
Подготовленные кружочки можно приготовить несколькими способами: на гриле, сковороде или в духовке.
При желании слегка сбрызните их растительным маслом и обжарьте или запеките до появления румяной корочки.
3. Приготовьте ароматную заправку
Пока кабачки готовятся, сделайте соус.
В миске смешайте сметану, зернистую горчицу и соевый соус. Добавьте смесь молотых перцев, мелко нарезанную зелень и натертый или пропущенный через пресс чеснок.
Хорошо размешайте все ингредиенты, чтобы заправка стала однородной.
4. Смешайте кабачки с соусом
Горячие кабачки переложите в миску с заправкой. Осторожно размешайте, чтобы соус равномерно покрыл каждый кусочек.
Именно на этом этапе овощи впитывают аромат чеснока, горчицы и зелени, поэтому закуска получается особенно насыщенной.
5. Охладите
Оставьте кабачки до полного охлаждения, затем поставьте в холодильник на несколько часов.
Не торопитесь подавать закуску сразу: после охлаждения вкусы становятся более выразительными, а кабачки хорошо пропитываются заправкой.
С чем подавать кабачковую закуску
Самый простой вариант - выложить охлажденные кабачки на хрустящий поджаренный хлеб. Выходят своеобразные овощные бутерброды, которые отлично подойдут для перекуса или летнего стола.
Также закуска хорошо сочетается с картофелем, шашлыком и стейком.
А если хочется простого домашнего ужина, его можно есть прямо из миски - настолько удачно сочетаются нежные кабачки, пикантная горчица, чеснок и свежая зелень.
Маленький секрет
Для этого рецепта лучше брать именно молодые кабачки: у них нежная кожура, меньше семян и быстро готовятся. А если дать готовой закуске несколько часов настояться в холодильнике, она станет еще более ароматной.
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