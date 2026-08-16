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Главная Вкусно Салат, который заменит целый ужин: простой рецепт с макаронами и лососем поразит всех
Вкусно 16 августа 2026 · 16:13

Салат, который заменит целый ужин: простой рецепт с макаронами и лососем поразит всех

Не знаете, что приготовить в жаркий день? Этот салат может стать и легким ужином, и питательным обедом
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Салат, который заменит целый ужин: простой рецепт с макаронами и лососем поразит всех

Холодный салат с макаронами, лососем, огурцами и фетой (изображение сгенерировано ИИ)

Когда хочется чего-то сытного, но без сложного приготовления, пригодятся холодные салаты. Этот вариант сочетает макароны и лосось со свежими овощами, зеленью и фетой, поэтому получается питательным, но одновременно свежим.

Styler расскажет, как приготовить салат, который станет как отличным дополнением, так и основным блюдом к вашему столу.

Что нужно для салата

Подготовьте несколько простых продуктов:

  • макароны - рожки или спиральки,
  • слабосоленый или отварной лосось,
  • свежие огурцы,
  • рукола,
  • укроп,
  • зеленый лук,
  • сыр фета,
  • масло или готовый соус для заправки.

Салат, который заменит целый ужин: простой рецепт с макаронами и лососем поразит всехЛегкий в приготовлении и вкусный салат с макаронами (скриншот)

Как приготовить холодный салат

Отварите макароны. Макароны приготовьте в воде до готовности, после чего охладите. Для такого салата лучше использовать небольшие фигурные макаронные изделия - они хорошо совмещаются с другими составляющими.

Подготовьте овощи и зелень. Огурцы нарежьте небольшими кусочками. Укроп и зеленый лук измельчите, а руколу подготовьте для добавления в салат.

Добавьте лосось. Слабосоленый или отварной лосось разделите на небольшие кусочки. Так рыба умеренно распределится по всему блюду.

Салат, который заменит целый ужин: простой рецепт с макаронами и лососем поразит всехДобавьте рыбку и фету на завершающем этапе (скриншот)

Соберите салат. Переложите охлажденные макароны в салатник, добавьте огурцы, рукколу, зелень и лосось. Затем покрошите сверху фету.

Заправьте салат растительным маслом или соусом и осторожно перемешайте все ингредиенты.
Холодный салат из макарон и лосося готов. Его можно подавать сразу после приготовления.

Салат, который заменит целый ужин: простой рецепт с макаронами и лососем поразит всехХолодный салат для сытного ужина (скриншот)

Напомним, как раньше Styler делился интересным рецептом хрустящих маринованных помидор.

Теги: Рецепты Салаты
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