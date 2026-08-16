Салат, который заменит целый ужин: простой рецепт с макаронами и лососем поразит всех

Когда хочется чего-то сытного, но без сложного приготовления , пригодятся холодные салаты. Этот вариант сочетает макароны и лосось со свежими овощами, зеленью и фетой, поэтому получается питательным, но одновременно свежим.

Styler расскажет, как приготовить салат, который станет как отличным дополнением, так и основным блюдом к вашему столу.

Что нужно для салата

Подготовьте несколько простых продуктов:

макароны - рожки или спиральки,

слабосоленый или отварной лосось,

свежие огурцы,

рукола,

укроп,

зеленый лук,

сыр фета,

масло или готовый соус для заправки.

Легкий в приготовлении и вкусный салат с макаронами (скриншот)

Как приготовить холодный салат

Отварите макароны. Макароны приготовьте в воде до готовности, после чего охладите. Для такого салата лучше использовать небольшие фигурные макаронные изделия - они хорошо совмещаются с другими составляющими.

Подготовьте овощи и зелень. Огурцы нарежьте небольшими кусочками. Укроп и зеленый лук измельчите, а руколу подготовьте для добавления в салат.

Добавьте лосось. Слабосоленый или отварной лосось разделите на небольшие кусочки. Так рыба умеренно распределится по всему блюду.

Добавьте рыбку и фету на завершающем этапе (скриншот)

Соберите салат. Переложите охлажденные макароны в салатник, добавьте огурцы, рукколу, зелень и лосось. Затем покрошите сверху фету.

Заправьте салат растительным маслом или соусом и осторожно перемешайте все ингредиенты.

Холодный салат из макарон и лосося готов. Его можно подавать сразу после приготовления.

Холодный салат для сытного ужина (скриншот)