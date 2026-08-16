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Тренды 16 августа 2026 · 14:03

Вещи из бабушкиного шкафа снова в моде: что стоит достать этой осенью

Некоторые забытые вещи возвращаются в моду уже сейчас
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Вещи из бабушкиного шкафа снова в моде: что стоит достать этой осенью

Модные образы подчеркнут вашу индивидуальность (фото: magnific.com)

Еще недавно одежда из гардероба мамы или бабушки казалась пережитком прошлого. Однако мода циклична, и этой осенью дизайнеры снова обращаются к ретроэстетике. Поэтому прежде чем покупать новые вещи, стоит проверить старые шкафы - там может найтись немало актуального.

Styler расскажет, какие вещи из прошлых десятилетий снова стали модными и как "вписать" их в современный образ.

Кардиганы

Старый вязаный кардиган с пуговицами может стать отличным основанием осеннего образа. Его можно носить с джинсами, широкими брюками или поверх простой футболки или рубашки.

Особенно будут удачно выглядеть модели в спокойных природных оттенках - коричневом, оливковом, кремовом или бордовом.

Твидовый жакет

Если среди старых вещей есть твидовый пиджак или жакет в клетку, не спешите его откладывать. Этой осенью такие фактуры снова актуальны.

Вещи из бабушкиного шкафа снова в моде: что стоит достать этой осеньюИнтересный жакет в "бабушкином" стиле станет изюминкой образа (фото: magnific.com)

Чтобы вещь не выглядела слишком ретро, сочетайте ее с максимально простыми вещами. К примеру, наденьте жакет с джинсами, базовой футболкой и кроссовками.

Шелковый платок

Небольшой платок с винтажным принтом также может получить вторую жизнь. Ее можно завязать на шее, вплести в волосы или прикрепить к ручке сумки.

Это простой способ обновить обычный образ без покупки новой одежды.

Брошь

Украшение, которое когда-то носили на пальто или жакете, сегодня снова может стать стильным акцентом. Причем чем интереснее и необычнее винтажная брошь, тем лучше.

Попытайтесь прикрепить ее к лацкана жакета, свитера или шарфа.

Юбка меди

Длинную юбку из маминого или бабушкиного гардероба тоже не стоит списывать со счетов. Осенью ее легко соединить с объемным свитером, кожаной курткой или грубыми ботинками.

Вещи из бабушкиного шкафа снова в моде: что стоит достать этой осеньюПрекрасное сочетание "миди" с "кожанкой" (фото: magnific.com)

Так старомодная на первый взгляд вещь получит совсем другое звучание.

Большая кожаная сумка

Если на антресолях хранится вместительная кожаная сумка, самое время ее достать. Большие модели снова становятся популярными, а винтажный вид только придает им характер.

Главное правило - не одевать все это "ретро" сразу. Достаточно одной вещи, которую следует уравновесить современной базой. Само сочетание старого и нового поможет сделать образ актуальным, а не похожим на костюм из прошлого.

Напомним, как раньше мы объясняли, какие вещи в гардеробе способны раскрыть ваш дурной вкус.

Теги: Модные тренды Тренды
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