Осенние цвета 2026: стилистка Анастасия Кривицкая показала формулы для интересных образов

Осенние вещи легко собрать в практичный гардероб, но гораздо интереснее - научиться сочетать их оттенки так, чтобы образ выглядел продуманным. Фешнблогерка и стилистка Анастасия Кривицкая показала несколько удачных формул, у которых базовые цвета получают совсем другое "звучание".

Styler со ссылкой на советы стилистки, опубликованные на странице в Instagram , рассказывает, какие осенние оттенки следует сочетать между собой и какие приемы можно повторить в собственном гардеробе.

Мерло, теплый тауп и сразу два принта

В первом образе стилистка объединила сразу четыре оттенка: Merlot, Warm Taupe, Provence и Ivory. Они повторяются не только в отдельных вещах, но и перекликаются между собой в принте клетчатой рубашки.

Но наиболее интересная деталь этого образа - сочетание двух геометрических принтов. Клеточка встречается с полоской на голубой рубашке, которая видна из-под свитера.

Стилистка показала удачное осеннее сочетание (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Этот прием можно повторить и в повседневном гардеробе: главное, чтобы принты имели общую цветовую гамму. Тогда даже разные по характеру узоры будут выглядеть как часть одного образа.

Теплый тауп + огненный красный

Второй образ построен на более контрастной паре - Warm Taupe и Fiery Red. Теплый нейтральный оттенок уравновешивает насыщенный красный, поэтому яркая вещь не выглядит слишком резко.

Здесь стилистка тоже сыграла на контрасте стилей. Классический тренч и прямые брюки она соединила со спортивным худым и кедовым. В результате привычный базовый комплект становится расслабленнее, но не теряет структурированности.

Прекрасное сочетание цветов к осени от стилистки Кривицкой (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Такое сочетание легко адаптировать к осенним будням: если алый кажется слишком смелым, его можно оставить только в одной вещи - например, худи, свитере или шарфе.

Карамельный (верблюжий) и глубокий синий

Актуальна изысканная классика, построенная на сдержанном сочетании тёплых camel-оттенков и глубокого navy. Основой образа стали темно-синие широкие брюки с высокой посадкой, которые придают силуэту структурированность и вытягивают фигуру.

Элегантный образ на каждый день (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Верх построен на светлых оттенках: объемный трикотажный джемпер с фактурной вязкой освежает образ и создает мягкий контраст с темным низом. Поверх него - короткая куртка или жакет в теплом оттенке camel с капюшоном, что придает образу непринуждённости и делает классическую палитру более современной.

Отдельную роль играют фактуры: рельефная вязкая джемпера, гладкая ткань брюк и мягкий верхний слой создают интересную многослойность, даже несмотря на довольно минималистичную цветовую гамму.

Завершают образ светлый ремень с темной пряжкой, структурированная сумка и сдержанная обувь в коричневой гамме. В результате получается универсальный осенний комплект - элегантный, но не слишком формальный, с правильным балансом между классикой и повседневностью.

Прованский голубой + темно-синий

Этот образ построен на красивом градиенте синих оттенков - от светлого Provence в верхней части до глубокого navy внизу. Полосатая голубовато-белая рубашка создает легкое и свежее основание, а темный деним постепенно углубляет палитру и придает образу осенней насыщенности.

Трендовый осенний образ с глубокой цветовой палитрой (фото: instagram.com/anastasiia_krivitska)

Поверх рубашки - объемный тренч в теплом Warm Taupe. Его приглушенный бежево-коричневый оттенок гармонично уравновешивает холодную синюю гамму и придает образу характерной осенней теплоты. Свободный крой тренча делает силуэт расслабленным, но сохраняет ощущение собранности.

Самым ярким акцентом становится оранжевый свитер, небрежно накинутый на плечи. Он мгновенно оживляет нейтральную осеннюю палитру, добавляет цветовой контраст и делает образ более выразительным. При этом яркий цвет не перегружает комплект, а работает как точечный акцент.

Дополняют образ небольшая сумка в бежево-коричневой гамме и лаконичная обувь. Все вместе создает непринужденное французское настроение: сочетание базовых вещей, многослойности и продуманных цветовых акцентов.