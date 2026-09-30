UA / RU
rbc.ua
Последние новости
11:15 Тренды
Успеть до Покровы: как украинцы готовили дом к зиме, чтобы сохранить тепло
10:03 Вкусно
Печенье с кисломолочным творогом и яблоками: простой ароматный рецепт к чаю
09:10 Полезное
Осенний урожай капусты 2026: когда и в какую погоду срезать кочаны для длительного хранения
08:07 Люди
Блогерша Баба Даша об усыновлении ребенка: первое "мама" и знакомство с братьями (видео)
06:43 Полезное
Изменятся ли ПДД с 1 октября: актуальные законы для водителей за городом и штрафы
06:01 Гороскопы
Таро-гороскоп на 30 сентября: главные прогнозы для Тельцов, Скорпионов и других знаков Зодиака
20:09 Гороскопы
Кролик, Свинья, Лошадь и Коза: астролог Гмиттер рассказала, кому 30 сентября принесет важные перемены
19:30 Полезное
Когда усилятся магнитные бури: прогноз до конца недели
18:24 Вкусно
Осенняя шарлотка-синабон с корицей и яблоками: как приготовить ароматный десерт (видео)
17:50 Люди
Беременная Ирина Федишин провела гендер-пати: кого ждет певица (видео)
Все новости
Главная Тренды Успеть до Покровы: как украинцы готовили дом к зиме, чтобы сохранить тепло
Тренды 30 сентября 2026 · 11:15
Add as a preferred source on Google

Успеть до Покровы: как украинцы готовили дом к зиме, чтобы сохранить тепло

К празднику украинцы пытались утеплить дом, а на саму Покрову проводили обряд, который должен был "закрыть" в доме тепло на всю зиму
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler Дарья Анцибор Дарья Анцибор Эксперт Фольклористка
Успеть до Покровы: как украинцы готовили дом к зиме, чтобы сохранить тепло

Как украинцы готовили дом к празднику Покровы (фото: Styler)

До Покровы раньше украинцы пытались смазать свои дома как изнутри, так и снаружи, а такде обкладывали и утепляли ее соломой, чтобы подготовить к холодам. А на рассвете на самый праздник разжигали печь, ведь верили, что так можно "загнать тепло в дом" и удержать его на всю зиму.

О подготовке дома и связанных с ним народных верованиях эксклюзивно для Styler рассказала фольклористка и научная редактор проекта об осмыслении и сохранении традиций "Истоки" Дарья Анцибор.

Почему в Покрову пытались завершить хозяйственные дела

В традиционной жизни Покрова был границей между сезонами. К ней стремились закончить полевые работы, собрать урожай и подготовить дом к зиме.

Например, в Закарпатье к празднику уже засевали озимые, выкапывали картофель, собирали кукурузу, фасоль и другие культуры.

На Бойковщине завершение хозяйственного цикла отразилось в поговорках "Покрова со всем дома" и "По Покрове все в амбаре", которые фиксировал этнолог Александр Коломийчук.

Наряду с заботой об урожае важно было позаботиться о жилье: осенью погоду использовали, чтобы завершить работу до холодов.

Чем утепляли дом перед зимой

В записях Софии Терещенко из Звенигородщины 1926, которые приводит Анцибор, сохранилось описание того, как распределяли эту работу в семье. В Покров женщины должны были вымазать дом изнутри и снаружи, а мужчины обставляли его соломой или сорняком, создавая термоэффект.

"Это сегодня утеплительные работы на фасадах продолжаются чуть ли не в любой сезон. Раньше же существовало поверье, что после Покрова если вовремя не утеплили дом, то уже можно не стараться: дом все равно не прогреется", - говорит фольклористка.

При этом своевременное выполнение работ имело и практическое объяснение. Дом, вымащенный в сухое осеннее время, успевал высохнуть и лучше держать тепло.

Что означало "загнать тепло в дом"

На саму Покров проводили обряд, связанный с сохранением тепла. Он также описан Еленой Чебанюк в путеводителе летне-осенними традициями "Витоки".

"Женщины вставали на рассвете, чтобы к восходу солнца натопить печь и сварить обед. Частью обряда было закрывание каглы - заслонки в дымоходе. Эти действия описывали словами "загнать тепло в дом", - пояснила Анцибор.

Этнографы из Черкасщины фиксировали, что даже больной одинокий человек пытался хотя бы немного протопить дом до рассвета. Тогда исполнению обряда придавали особое значение.

Считалось, что тепло, символически "закрытое" в доме на грани сезонов, должно было держаться всю зиму.

С этими верованиями связана поговорка "Покрова, натопи дом без дров!". Речь идет об историческом обряде, а не рекомендации по пользованию печью.

Почему к Покрове стремились построить новый дом

С праздником связывали и завершение строительства и переселения в новый дом.

"Название Покрова происходит от церковного предания об омофоре - покрове, которым Богородица покрыла людей во время молитвы. В народной культуре этот образ переносили на повседневную жизнь: Покров "покрывает" дом крышей, девичью голову платком, а землю - первым снегом", - рассказала фольклористка.

На Киевщине верили, что новый дом следует возвести к празднику, чтобы войти под кров. По этим представлениям, Богородица должна была защитить жителей, а в доме в течение года царил бы покой. Входы, переселение в новое жилье, на Покрову считали хорошим знаком.

"Поэтому подготовка дома к зиме объединяла вполне практические дела с верой в покровительство. Хозяева утепляли дом собственными силами, а с праздником связывали надежду, что семья проведет холодное время в тепле и под защитой", - резюмировала Анцибор.

Раньше мы рассказывали о том, когда украинцы будут праздновать праздник Покровы в 2026 году.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Когда усилятся магнитные бури: прогноз до конца недели Полезное Когда усилятся магнитные бури: прогноз до конца недели
Основа для торта Наполеон на газировке: рецепт на 8 коржей (видео)
Основа для торта Наполеон на газировке: рецепт на 8 коржей (видео) Вкусно
Как носить юбку миди без эффекта лишнего объема: советы стилистки Елены Шевченко
Как носить юбку миди без эффекта лишнего объема: советы стилистки Елены Шевченко Тренды
Больше интересного
Беременная Ирина Федишин провела гендер-пати: кого ждет певица (видео) Беременная Ирина Федишин провела гендер-пати: кого ждет певица (видео) Катерина Собкова · 29 сентября 2026, 17:50
Осенняя шарлотка-синабон с корицей и яблоками: как приготовить ароматный десерт (видео) Осенняя шарлотка-синабон с корицей и яблоками: как приготовить ароматный десерт (видео) Юлія Люшньова · 29 сентября 2026, 18:24
Жених Леси Никитюк восстанавливается после операции: что говорит о возвращении на службу Жених Леси Никитюк восстанавливается после операции: что говорит о возвращении на службу Остапова Анастасія · 29 сентября 2026, 16:41
Печенье с кисломолочным творогом и яблоками: простой ароматный рецепт к чаю Печенье с кисломолочным творогом и яблоками: простой ароматный рецепт к чаю Наталия Крижановская · 30 сентября 2026, 10:03