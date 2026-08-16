Салат, який замінить цілу вечерю: простий рецепт з макаронами та лососем вразить всіх

Коли хочеться чогось ситного, але без складного приготування , у пригоді стають холодні салати. Цей варіант поєднує макарони та лосось зі свіжими овочами, зеленню і фетою, тому виходить поживним, але водночас свіжим

Styler розповість, як приготувати салат, який стане як чудовим доповненням, так і основною стравою до вашого столу.

Що потрібно для салату

Підготуйте кілька простих продуктів:

макарони - рожки або спіральки,

слабосолоний або відварний лосось,

свіжі огірки,

рукола,

кріп,

зелена цибуля,

сир фета,

олія або готовий соус для заправки.

Легкий у приготуванні і смачний салат з макаронами (скриншот)

Як приготувати холодний салат

Відваріть макарони. Макарони приготуйте у воді до готовності, після чого охолодіть їх. Для такого салату краще використовувати невеликі фігурні макаронні вироби - вони добре поєднуються з іншими складниками.

Підготуйте овочі та зелень. Огірки наріжте невеликими шматочками. Кріп і зелену цибулю подрібніть, а руколу підготуйте для додавання до салату.

Додайте лосось. Слабосолоний або відварний лосось розділіть на невеликі шматочки. Так риба рівномірно розподілиться по всій страві.

Додайте рибку і фету на завершальному етапі (скриншот)

Зберіть салат. Перекладіть охолоджені макарони в салатник, додайте огірки, руколу, зелень і лосось. Потім покришіть зверху фету.

Заправте салат олією або соусом та обережно перемішайте всі інгредієнти.

Холодний салат із макаронів та лосося готовий. Його можна подавати одразу після приготування.

Холодний салат для ситної вечері (скриншот)