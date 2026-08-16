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Главная Люди "Феномен", который не променял Днепр на Париж: история украинца, ставшего легендой мирового балета
Люди 16 августа 2026 · 17:16

"Феномен", который не променял Днепр на Париж: история украинца, ставшего легендой мирового балета

Он дружил с Пикассо и Шагалом, но даже на вершине славы не скрывал своего украинского происхождения
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
"Феномен", который не променял Днепр на Париж: история украинца, ставшего легендой мирового балета

Выдающийся хореограф и звезда балета Серж Лифарь (коллаж: Styler)

Он уехал из Киева совсем юным, а в Париже стал настоящей звездой. Серж Лифарь возглавил балет Парижской оперы, создал около 200 постановок и покорил мировую сцену. Но есть кое-что, от чего он не отказался даже после десятилетий за границей - от своих украинских корней.

Styler рассказывает, как украинец покорил Париж и почему даже мировая слава не заставила его забыть Родину.

От Киева до главной сцены Парижа

Во Францию Лифарь приехал совсем молодым, фактически начиная жизнь заново. Но талант быстро заметили.

Он не ограничился карьерой танцовщика. Лифарь стал хореографом, педагогом и исследователем искусства танца. Он создавал свои постановки, работал над новым языком балета и обучал будущих артистов.

Париж дал ему возможность стать мировой знаменитостью. Однако чем больше становилась его слава, тем заметнее было, что свое происхождение он не собирается скрывать.

Днепр, появившийся на французской сцене

Украина оставалась для Лифаря не просто воспоминанием детства. Она проникала даже в его творчество.

Одним из известнейших примеров стал балет "На Днепре". Хореограф обратился к образу реки, хорошо знал с детства. Через искусство он будто бы возвращался к месту, которое оставил много лет назад.

&quot;Феномен&quot;, который не променял Днепр на Париж: история украинца, ставшего легендой мирового балетаАфиши балетных выступлений 1930-1935 годов (фото: wikipedia.org)

Лифарь также поддерживал украинских артистов, когда они приезжали выступать во Францию. На одной из фотографий того времени он позирует в вышитой рубашке - деталь, которая сегодня особенно красноречиво смотрится на фоне его французской карьеры.

Не отказался от Украины даже на вершине славы

Несмотря на десятилетия жизни во Франции, Лифарь не спешил менять свою идентичность. Он называл себя украинцем и не хотел, чтобы его происхождение осталось только строчкой в биографии.

&quot;Феномен&quot;, который не променял Днепр на Париж: история украинца, ставшего легендой мирового балетаСергей Лифарь в 1961 году (фото: wikipedia.org)

Он мечтал вернуться в Киев и снова увидеть Украину. Когда такая возможность наконец-то появилась, для него это было гораздо больше, чем обычное путешествие.

Последние годы жизни Лифарь провел за пределами Франции. Он скончался в Швейцарии в 1986 году. Однако после его смерти часть личного наследия вернулась в Киев - вместе с фотографиями, письмами, книгами, костюмами и другими вещами, связанными с его жизнью.

Лифарь нашел в Париже мировую славу, но так и не позволил ей стереть его киевское прошлое. Именно поэтому его история сегодня - не только о великом танцовщике, но и об украинце, прославившемся далеко от дома, не отказавшись от своих корней.

Напомним, как раньше мы показали старинные фотографии, которые с легкостью опровергли один чрезвычайно известный советский миф - после просмотра этих фотографий он буквально "рассыпается" на глазах.

Теги: Люди Париж
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