Джамала вперше вийшла на сцену із синами: якими виросли Емір і Селім

Українська співачка Джамала вперше вийшла на сцену разом зі своїми синами Еміром та Селімом. Сімейний дебют відбувся під час церемонії Global Teacher Prize Ukraine 2026 у Києві.

Як розповідає Styler, про особливий виступ Джамала повідомила у своєму Instagram .

Як минув перший виступ синів Джамали

На сцену Джамала вийшла разом із двома старшими синами - Еміром-Рахманом та Селімом-Гіраєм. Разом із ними у виступі взяв участь хор музичної школи №10.

Артистка не приховувала емоцій після виступу. Вона назвала появу дітей на сцені "справжнім дебютом" і зазначила, що щаслива пережити цей момент разом із ними.

Церемонія відбулася 3 жовтня і стала ювілейною - Global Teacher Prize Ukraine провели в Україні вдесяте. Окрім Джамали, для гостей виступили YARMAK, LAUD та гурт "Антитіла".

Що відомо про дітей Джамали

Джамала разом із чоловіком Бекіром Сулеймановим виховує трьох синів. Старші Емір-Рахман і Селім-Гірай народилися у 2018 та 2020 роках. У травні 2024 року співачка втретє стала мамою - у подружжя народився син Алім Сеїт-Бекір.

Попри публічність Джамали, її діти нечасто стають героями великих світських подій. Тому спільний вихід старших синів зі співачкою на сцену став особливим моментом для родини.

Як Джамала виховує синів

Співачка неодноразово розповідала, що намагається знайомити дітей із кримськотатарською культурою та сімейними традиціями. Для Джамали важливо, щоб сини знали історію своєї родини та розуміли своє коріння.

Водночас артистка підтримує творчі захоплення дітей і знайомить їх із музикою. Вихід Еміра та Селіма на сцену разом із мамою став для хлопчиків новим досвідом на великій сцені.