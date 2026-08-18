Нагар відпаде сам за 15 хвилин: ось що треба зробити для ідеально чистої пательні

З часом навіть на найдорожчій пательні утворюється стійкий шар жиру та нагару. Найчастіше він концентрується на зовнішньому боці дна, де жир постійно контактує з вогнем. Звичайні мийні засоби та губки з ним не справляються, а жорсткі металеві шкребки вимагають титанічних зусиль і можуть пошкодити поверхню.

Як відмити стару пательню з нагаром за короткий час - читайте в матеріалі Styler.

Трюк експертів без агресивних засобів

Секрет полягає у використанні правильної комбінації простих інгредієнтів, які створюють потужну хімічну реакцію. Ця реакція буквально розпушує затверділий багаторічний жир, дозволяючи зняти його одним рухом.

Вам знадобляться:

харчова сода;

кухонна сіль;

звичайний рідкий засіб для миття посуду;

столовий оцет (9%);

паперові рушники.

Покрокова інструкція очищення

Переверніть брудну пательню догори дном (найчастіше нагар утворюється саме зовні) і покладіть її на рівну поверхню або в раковину.

Рясно та рівномірно посипте забруднене дно харчовою содою, а зверху додайте шар кухонної солі. Вони діятимуть як м'який абразив та розчинник.

Зверху налийте трохи рідини для миття посуду.

Щільно накрийте дно пательні звичайними паперовими рушниками (краще у 2–3 шари), щоб вони повністю закривали зону з нагаром.

Рясно залийте паперові рушники столовим оцтом. Ви одразу почуєте шипіння і побачите утворення піни - це луг вступає в реакцію з кислотою.

Залиште пательню в такому стані рівно на 15–20 хвилин. За цей час суміш розщепить тверду кірку жиру.

Після закінчення часу вам залишиться лише стягнути розмоклі паперові рушники -ви побачите, як вони знімуть із собою більшу частину бруду. Залишки розм'якшеного нагару легко змиваються під теплою водою звичайною кухонною губкою.

Важливе застереження

Цей метод ідеально підходить для зовнішнього боку будь-яких сковорідок, а також для чавунного та сталевого посуду без покриття.

Проте, якщо вам потрібно очистити внутрішню поверхню делікатної тефлонової (антипригарної) пательні, категорично відмовтеся від використання солі.

Кристали солі можуть подряпати чутливий шар, тому в цьому випадку обмежтеся лише содою, мийним засобом та оцтом.