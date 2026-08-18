Нагар отпадет сам через 15 минут: вот что нужно сделать для идеально чистой сковороды

Со временем даже на самой дорогой сковороде образуется стойкий слой жира и нагара. Чаще он концентрируется на внешней стороне дна, где жир постоянно контактирует с огнем. Обычные моющие средства и губки с ним не справляются, а жесткие металлические скребки требуют титанических усилий и могут повредить поверхность.

Как отмыть старую сковороду с нагаром за короткое время - читайте в материале Styler.

Трюк экспертов без агрессивных средств

Секрет заключается в использовании правильной комбинации простых ингредиентов, создающих мощную химическую реакцию. Эта реакция буквально разрыхляет затвердевший многолетний жир, позволяя снять его одним движением.

Вам понадобятся:

пищевая сода;

поваренная соль;

обычное жидкое средство для мытья посуды;

столовый уксус (9%);

бумажные полотенца.

Пошаговая инструкция очистки

Переверните грязную сковороду вверх дном (чаще нагар образуется именно снаружи) и уложите ее на ровную поверхность или в раковину.

Обильно и равномерно посыпьте загрязненное дно содой, а сверху добавьте слой поваренной соли. Они будут действовать как мягкий абразив и растворитель.

Сверху налейте немного жидкости для мытья посуды.

Плотно накройте дно сковороды обычными бумажными полотенцами (лучше 2–3 слоя), чтобы они полностью закрывали зону с нагаром.

Обильно залейте бумажные полотенца столовым уксусом. Вы сразу услышите шипение и увидите образование пены - это щелочь вступает в реакцию с кислотой.

Оставьте сковороду в таком состоянии ровно на 15–20 минут. За это время смесь расщепит твердую корку жира.

По истечении времени вам останется только стянуть размокшие бумажные полотенца – вы увидите, как они снимут с собой большую часть грязи. Остатки размягченного нагара легко смываются под теплой водой обычной кухонной губкой.

Важное предупреждение

Этот метод идеально подходит для наружной стороны любых сковородок, а также для чугунной и стальной посуды без покрытия.

Однако если вам нужно очистить внутреннюю поверхность деликатной тефлоновой (антипригарной) сковороды, категорически откажитесь от использования соли.

Кристаллы соли могут поцарапать чувствительный слой, поэтому в этом случае ограничитесь только содой, моющим средством и уксусом.