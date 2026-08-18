UA / RU
rbc.ua
Последние новости
09:16 Полезное
Нагар отпадет сам через 15 минут: вот что нужно сделать для идеально чистой сковороды
08:10 Люди
Под Киевом рыбак поймал огромного сома: на что клевал этот "монстр"
06:15 Гороскопы
Таро-гороскоп на 18 августа: кому карты обещают любовь, деньги и новый шанс
20:05 Гороскопы
Коридор затмений выходит на пик: астролог назвала самые сложные дни недели
18:08 Тренды
Дорогие вещи могут удешевить образ: стилист назвала главную ошибку
17:06 Вкусно
Не знаете, куда девать кабачки? Закройте этот салат с шампиньонами на зиму
15:47 Люди
"Люблю": Цымбалюк наконец-то подтвердил роман со Светлицкой, но есть нюанс
15:33 Полезное
Главная ошибка дачников: почему банановые шкурки категорически нельзя выбрасывать
14:46 Вкусно
Сухое филе останется в прошлом: приготовьте куриные "лодочки" с сочной начинкой
14:07 Полезное
Почему пачки с чипсами всегда наполовину пустые: настоящая причина вас очень удивит
Все новости
Главная Полезное Нагар отпадет сам через 15 минут: вот что нужно сделать для идеально чистой сковороды
Полезное 18 августа 2026 · 09:16

Нагар отпадет сам через 15 минут: вот что нужно сделать для идеально чистой сковороды

Как отмыть старую сковороду до блеска копеечным средством
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Нагар отпадет сам через 15 минут: вот что нужно сделать для идеально чистой сковороды

Способ отмыть сковороду (фото сгенерированное ИИ)

Со временем даже на самой дорогой сковороде образуется стойкий слой жира и нагара. Чаще он концентрируется на внешней стороне дна, где жир постоянно контактирует с огнем. Обычные моющие средства и губки с ним не справляются, а жесткие металлические скребки требуют титанических усилий и могут повредить поверхность.

Как отмыть старую сковороду с нагаром за короткое время - читайте в материале Styler.

Трюк экспертов без агрессивных средств

Секрет заключается в использовании правильной комбинации простых ингредиентов, создающих мощную химическую реакцию. Эта реакция буквально разрыхляет затвердевший многолетний жир, позволяя снять его одним движением.

Вам понадобятся:

  • пищевая сода;
  • поваренная соль;
  • обычное жидкое средство для мытья посуды;
  • столовый уксус (9%);
  • бумажные полотенца.

Пошаговая инструкция очистки

Переверните грязную сковороду вверх дном (чаще нагар образуется именно снаружи) и уложите ее на ровную поверхность или в раковину.

Обильно и равномерно посыпьте загрязненное дно содой, а сверху добавьте слой поваренной соли. Они будут действовать как мягкий абразив и растворитель.

Сверху налейте немного жидкости для мытья посуды.

Плотно накройте дно сковороды обычными бумажными полотенцами (лучше 2–3 слоя), чтобы они полностью закрывали зону с нагаром.

Обильно залейте бумажные полотенца столовым уксусом. Вы сразу услышите шипение и увидите образование пены - это щелочь вступает в реакцию с кислотой.

Оставьте сковороду в таком состоянии ровно на 15–20 минут. За это время смесь расщепит твердую корку жира.

По истечении времени вам останется только стянуть размокшие бумажные полотенца – вы увидите, как они снимут с собой большую часть грязи. Остатки размягченного нагара легко смываются под теплой водой обычной кухонной губкой.

Важное предупреждение

Этот метод идеально подходит для наружной стороны любых сковородок, а также для чугунной и стальной посуды без покрытия.

Однако если вам нужно очистить внутреннюю поверхность деликатной тефлоновой (антипригарной) сковороды, категорически откажитесь от использования соли.

Кристаллы соли могут поцарапать чувствительный слой, поэтому в этом случае ограничитесь только содой, моющим средством и уксусом.

Ранее Styler писал о копеечном средстве из вашей кухни эффективно и навсегда прогонен мух.

Теги: Советы Кухонные лайфхаки
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Его голос невозможно забыть: лучшие песни Кузьмы Скрябина, которые стали легендарными Тренды Его голос невозможно забыть: лучшие песни Кузьмы Скрябина, которые стали легендарными
Почему пачки с чипсами всегда наполовину пустые: настоящая причина вас очень удивит
Почему пачки с чипсами всегда наполовину пустые: настоящая причина вас очень удивит Полезное
Сухое филе останется в прошлом: приготовьте куриные "лодочки" с сочной начинкой
Сухое филе останется в прошлом: приготовьте куриные "лодочки" с сочной начинкой Вкусно
Больше интересного
"Люблю": Цымбалюк наконец-то подтвердил роман со Светлицкой, но есть нюанс "Люблю": Цымбалюк наконец-то подтвердил роман со Светлицкой, но есть нюанс Катерина Собкова · 17 августа 2026, 15:47
Никогда не игнорируйте символ треугольника на этикетках одежды: это спасет гардероб Никогда не игнорируйте символ треугольника на этикетках одежды: это спасет гардероб Людмила Жукова · 17 августа 2026, 12:42
"Хорошие времена": что писала Хайден Панеттьери незадолго до смерти и с кем сделала последнее фото "Хорошие времена": что писала Хайден Панеттьери незадолго до смерти и с кем сделала последнее фото Людмила Жукова · 17 августа 2026, 11:22
Под Киевом рыбак поймал огромного сома: на что клевал этот "монстр" Под Киевом рыбак поймал огромного сома: на что клевал этот "монстр" Катерина Собкова · 18 августа 2026, 08:10