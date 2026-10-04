Арахісова паста з квасолі: як приготувати незвичну солодку пасту

З квасолі можна приготувати не лише солоні страви, а й незвичний солодку намазку. У соцмережах стає популярним рецепт beanut butter - пасти, в якій бобові поєднують з арахісом.

Як готувати таку пасту та в чому її особливість, розповідає Styler.

Що таке beanut butter

Назва beanut butter утворилася з англійських слів bean - квасоля та peanut butter - арахісова паста". Основою страви є варена або консервована квасоля, яку подрібнюють до однорідної кремової консистенції разом з арахісом або арахісовим порошком.

Одну з версій рецепта показав у TikTok фітнес-блогер Кріс Сенфорд. Він називав таку пасту способом додати більше клітковини до раціону.

Згодом користувачі соцмереж почали готувати власні варіанти страви.

На перший погляд поєднання квасолі та арахісу може здатися дивним, адже першу частіше використовують для солоних страв. Однак біла квасоля має доволі нейтральний смак, тому після додавання арахісу та підсолоджувача саме арахісові нотки виходять на перший план.

@itschrissanford.fit Beanut butter is the ultimate fiber hack! My new favorite bean recipe to get fiber in ever meal What you need One can of northern beans (drained and rinsed) 1/4 cup of PB fit One scoop of vanilla protein powder Sugar free syrup to sweeten - I used 6 pumps of vanilla A pinch of salt Throw it all in a blender until creamy The entire tub of beanut butter has the following macros 625 cals 68 grams of protein 25 grams of fiber Divide it into 8 servings for the following 78 cals 8 grams of protein 3 grams of fiber Beanut butter is the best way to eat beans every day! Fiber maxing and protein maxing in one. Fibermaxxing Proteinmaxxing Beans beans beans! original sound - Chris Sanford • Wellness

Як приготувати beanut butter

Свій варіант страви має й авторка кулінарного проєкту The Luxury of Legumes , яка веде блог під ім'ям Bean Supporter. Вона спеціалізується на рецептах із бобових і раніше вже експериментувала з поєднанням квасолі та арахісової пасти.

Її версія відрізняється від рецепта, який поширювався у TikTok. Замість знежиреного арахісового порошку блогерка використовує звичайну арахісову пасту. Вона пояснює це тим, що віддає перевагу цільним продуктам.

Для домашньої версії можна взяти:

варену або консервовану квасолю

натуральну арахісову пасту

підсолоджувач до смаку

Квасолю необхідно промити та добре процідити. Потім її потрібно перекласти у чашу блендера або кухонного комбайна, додати арахісову пасту та збити все до максимально однорідної кремової консистенції. Після цього можна відрегулювати солодкість пасти на власний смак.

Є й важливий нюанс щодо зберігання. На відміну від звичайної арахісової пасти, beanut butter містить приготовлену квасолю, тому його потрібно тримати в холодильнику. Авторка рецепта окремо застерігає не залишати таку пасту надовго за кімнатної температури.

Який рецепт пропонує Food & Wine

Авторка Food & Wine Мерлін Міллер спробувала приготувати намазку на власній кухні. Вона описала готову пасту як кремову й насичену та зазначила, що арахісовий смак у ній переважає. Водночас легкий присмак квасолі все ж залишається. Особливо вдалою виявилася комбінація пасти з тостом і медом.

Для такої пасти потрібні біла консервована квасоля, арахісовий порошок і підсолоджувач, наприклад мед або кленовий сироп. За бажанням можна використати протеїновий порошок, хоча авторка після власного експерименту радить його пропустити, оскільки він може впливати на смак.

Спочатку квасолю потрібно злити та ретельно промити. Потім додати кілька ложок арахісового порошку та перебити все блендером до однорідності.

Після цього кількість арахісового порошку та підсолоджувача можна регулювати на власний смак. Якщо паста виходить занадто густою і блендеру важко її подрібнити, можна додати невелику кількість води або яблучного пюре.

Наприкінці варто скуштувати пасту і за потреби додати дрібку солі. Однак із нею краще не поспішати, адже консервована квасоля вже може містити достатню кількість солі.

Як урізноманітнити смак

Базовий рецепт легко змінювати залежно від того, який смак хочеться отримати. Food & Wine пропонує додати до пасти корицю або какао. Останній варіант зробить її більш шоколадною.