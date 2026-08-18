Сливовий пиріг, який тане в роті: додайте цей простий інгредієнт

Сезонні сливи чудово підходять для домашньої випічки, а цей рецепт допоможе використати їх особливо смачно. Пиріг готується просто, а сирна основа робить його ніжним і соковитим.

Як приготувати такий десерт до чаю, розповідає Styler з посиланням на відео в Instagram фудблогерки Ptashka Nadia.

Що потрібно для сливового пирога

Інгредієнти

кисломолочний сир - 350 г

яйця - 2 шт.

цукор - 100 г

ванільний цукор - 1 ч. л.

сіль - ½ ч. л.

рафінована олія - 100 мл

вершкове масло - 100 г

борошно - 200 г

розпушувач - 2 ч. л.

сливи - за смаком.

Порада: для пирога краще брати стиглі, але не надто м'які сливи. Вони дадуть достатньо соку й аромату, але не перетворять верхівку пирога на суцільне пюре.

Як приготувати сливовий пиріг

1. Приготуйте сирну основу

У глибоку миску покладіть кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільний цукор і сіль. Додайте рафіновану олію та м'яке вершкове масло.

Занурювальним блендером перебийте все до однорідної гладкої маси. Саме цей крок допоможе зробити сирну структуру пирога особливо ніжною.

2. Додайте борошно

Борошно просійте разом із розпушувачем. Поступово всипте сухі інгредієнти до сирної маси та перемішайте лопаткою.

Не лякайтеся, якщо тісто вийде досить густим - для цього пирога така консистенція є нормальною.

3. Викладіть тісто у форму

Силіконову форму наповніть тістом і розрівняйте поверхню ложкою або лопаткою.

Сливи помийте, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Викладіть половинки слив зрізом догори просто на тісто.

4. Випікайте

Поставте пиріг у заздалегідь розігріту до 180°C духовку. Випікайте приблизно 40-45 хвилин.

Точний час залежить від особливостей духовки та розміру форми, тому ближче до кінця випікання варто перевірити готовність.

5. Дайте пирогу охолонути

Готовий пиріг дістаньте з духовки й залиште повністю охолонути. Не поспішайте нарізати його гарячим - сирна структура має стабілізуватися, тоді шматочки будуть акуратними.

Яким виходить пиріг

У результаті виходить ніжний, вологий і ароматний сливовий пиріг із м'якою сирною текстурою. Сливи додають приємну кислинку та соковитість, а ваніль робить аромат десерту особливо апетитним.

Такий пиріг добре смакує як теплим, так і повністю охолодженим - особливо з чашкою кави або чаю.