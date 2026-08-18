Сливовый пирог, который тает во рту: добавьте этот простой ингредиент

Сезонные сливы отлично подходят для домашней выпечки, а этот рецепт поможет использовать их особенно вкусно. Пирог готовится просто, а творожная основа делает его нежным и сочным.
Как приготовить такой десерт к чаю, рассказывает Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогера Ptashka Nadia.
Что нужно для сливового пирога
Ингредиенты
- кисломолочный творог - 350 г
- яйца - 2 шт.
- сахар - 100 г
- ванильный сахар - 1 ч. л.
- соль - ½ ч. л.
- рафинированное масло - 100 мл
- сливочное масло - 100 г
- мука - 200 г
- разрыхлитель - 2 ч. л.
- сливы - по вкусу.
Совет: для пирога лучше брать спелые, но не слишком мягкие сливы. Они дадут достаточно сока и аромата, но не превратят верхушку пирога в сплошное пюре.
Как приготовить сливовый пирог
1. Приготовьте творожную основу
В глубокую миску положите творог, яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Добавьте рафинированное и мягкое сливочное масло.
Погружным блендером перебейте все до однородной гладкой массы. Именно этот шаг поможет сделать творожную структуру пирога особенно нежной.
2. Добавьте муку
Муку просейте вместе с разрыхлителем. Постепенно всыпьте сухие ингредиенты в творожную массу и перемешайте лопаткой.
Не пугайтесь, если тесто получится достаточно густым - для этого пирога такая консистенция является нормальной.
3. Выложите тесто в форму
Силиконовую форму наполните тестом и разровняйте поверхность ложкой или лопаткой.
Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите половинки слив срезом вверх прямо на тесто.
4. Выпекайте
Поставьте пирог в предварительно разогретую до 180°C духовку. Выпекайте примерно 40-45 минут.
Точное время зависит от особенностей духовки и размера формы, поэтому ближе к концу выпечки следует проверить готовность.
5. Дайте пирогу остыть
Готовый пирог вытащите из духовки и оставьте полностью остыть. Не торопитесь нарезать его горячим - творожная структура должна стабилизироваться, тогда кусочки будут аккуратными.
Каким получается пирог
В результате получается нежный, влажный и ароматный сливовый пирог с мягкой творожной текстурой. Сливы придают приятную кислинку и сочность, а ваниль делает аромат десерта особенно аппетитным.
Такой пирог хорошо подходит как теплым, так и полностью охлажденным - особенно с чашкой кофе или чая.
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