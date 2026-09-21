Росіяни Синяк та Grey Wiese заспівали "Одну калину" і обурили автора пісні: що сказав Квінта

Російські блогери Ігор Синяк та Grey Wiese на концерті в Німеччині виконали "Одну калину" - пісню, яку свого часу співала Софія Ротару . Автор музики Руслан Квінта обурився та заявив, що не давав згоди на це.

Детальніше про це розповідає Styler з посиланням на допис Квінти у Threads.

Що заявив Руслан Квінта

Квінта наголосив, що особистого дозволу на виконання композиції не надавав.

За його словами, проблема полягає не лише у самому факті виконання пісні, а й у контексті, в якому вона прозвучала.

"Я не надавав згоди на виконання цими особами", - заявив Квінта.

Композитор також зазначив, що вважає виконання таким, що спотворює задум твору та може завдавати шкоди його честі, гідності й творчій репутації.

Що кажуть у мережі

Публічна реакція на заяву Квінти виявилася неоднозначною.

Частина користувачів підтримала композитора та наголосила, що автор має право захищати власний твір.

"Права не мають порушуватись! Закони мають діяти!", - написав один із користувачів.

Інші, навпаки, звернули увагу саме на німецьке законодавство та систему GEMA. Один із коментаторів заявив, що для виконання пісні на концерті в Німеччині артисту не обов'язково особисто отримувати дозвіл автора, якщо використання відбувається в межах відповідної ліцензії.

У коментарях також згадували, що Григор'єв-Аполлонов нібито має німецьке громадянство та проживає у Франції.

"Для виконання цієї пісні не потрібно брати у вас особистого дозволу. В Німеччині організатори концертів беруть обов’язкову ліцензію GEMA на виконання або прослуховування на заході. А вже GEMA платить вам. Ви не там зраду шукаєте, пане Квінта. Тим паче Сергій має німецьке громадянство, проживає у Франції, платить податки в країні ЄС, з бюджету якого фінансується існування України", - написав користувач під ніком "the.our.zon".

Водночас частина користувачів підтримала Квінту й вважає, що питання не можна зводити лише до виплати авторських відрахувань.

Інші коментатори поставилися до ситуації з гумором, залишивши репліки на кшталт "0 днів, щоб росіяни нічого не крали".

Що відомо про пісню "Одна калина"

"Одна калина" - одна з відомих пісень у репертуарі Софії Ротару, яка свого часу стала популярною серед української аудиторії. Автором музики композиції є Руслан Квінта.

Композиція має виразний український колорит, а образ калини в ній перегукується з одним із найвідоміших символів української культури.

Хто такий Grey Wiese

Сергій Григор'єв-Аполлонов, який виступає під псевдонімом Grey Wiese, - співак і медійна особистість російського походження.

Він є родичем Андрія Григор'єва-Апполонова, учасника попгурту "Иванушки International".

Розпочав музичну кар'єру з каверів на пісні відомих міжнародних артистів, а у 2017 році випустив першу авторську композицію "Who Are You". Згодом артист випустив альбом #Beyourself та кілька синглів.

У 2025 році Grey Wiese також випустив ліцензований цифровий запис своєї інтерпретації пісні Je reviens te chercher Жильбера Беко. За наведеними даними, реліз відбувся після отримання відповідної ліцензії від Universal Music France.

Також його часто можна побачити з Ігорем Синяком - б’юті-блогером та ютубером, який родом із Краматорська, проте має російське громадянство.

Зараз Синяк також проживає у Франції та демонструє у своїх соцмережах лакшері-життя.