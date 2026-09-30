Когда загадывать желание в октябре: астролог Роуз назвала даты для всех знаков Зодиака

Астролог Кейт Роуз определила особые даты октября для каждого знака Зодиака . По ее прогнозу, в эти периоды следует быть внимательнее к новым возможностям, отношениям, финансам и важным решениям.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, какие дни в октябре могут стать наиболее благоприятными для вас.

Овен - 3 октября

3 октября ретроградная Венера в Скорпионе, по прогнозу Роуз, поможет Овнам по-новому взглянуть на события прошлого. То, что казалось неудачей, может оказаться важным шагом к предстоящему успеху.

Этот период также может быть связан с деньгами. Астролог советует Овнам не терять оптимизма и внимательнее присматриваться к возможностям, которые появляются.

Телец - 23 октября

23 октября Юнона переходит в знак Водолея, и для Тельцов это может стать началом нового этапа в карьере. Необычные идеи и нестандартные решения способны открыть путь успеху.

Также в этот день может появиться человек, который поможет воплотить в жизнь давнюю мечту. Тельцам советуют не исключать возможности только потому, что они кажутся нетипичными.

Близнецы - 15 октября

15 октября Плутон переходит в прямое движение в Водолее. По прогнозу Роуз, для Близнецов это момент, когда стоит больше доверять собственным убеждениям и, наконец, действовать в соответствии с ними.

Этот период поможет оставить сложный этап позади и начать двигаться к новым целям. Главное - не сдерживать себя из-за сомнений.

Рак - 23 октября

Ракам 23 октября может стать днем освобождения от ограничений. Переход Юноны в знак Водолея поможет пересмотреть старые убеждения и понять, чего действительно хочется.

Особую роль могут сыграть партнерства и договоренности. Астролог советует Ракам не держаться за привычное только из-за чувства долга.

Лев - 10 октября

10 октября Новолуние в Весах откроет для Львов возможность начать новый этап. Это подходящий момент, чтобы определить свои намерения и понять, чего хочется от будущего.

Особого внимания будут требовать отношения. По прогнозу Роуз, Львам стоит меньше настаивать на своем и больше полагаться на сотрудничество и компромиссы.

Дева - 3 октября

3 октября ретроградная Венера может заставить Дев пересмотреть свою романтическую жизнь. Настает время честно ответить себе, какие отношения действительно доставляют удовольствие, а какие уже потеряли смысл.

По словам астролога, Девам не стоит бояться закрывать старую дверь. Иногда само завершение определенного этапа освобождает место для чего-нибудь нового.

Весы - 23 октября

23 октября Юнона переходит в знак Водолея, и может принести Весам новые знакомства или новый уровень близости в уже существующих отношениях.

Этот день тоже напоминает о собственных желаниях. Весам советуют не выбирать путь только потому, что его одобряют другие, а больше прислушиваться к тому, что делает их счастливыми.

Скорпион - 15 октября

15 октября Плутон переходит в прямое движение в Водолее. По прогнозу Роуз, для Скорпионов это может стать началом периода внутренней свободы и перемен.

Новые предложения и возможности не стоит сразу отвергать из-за страха покинуть привычную жизнь. Предстоит опыт, который поможет лучше понять себя и свои настоящие желания.

Стрелец - 24 октября

24 октября Меркурий переходит в ретроградное движение в Скорпионе. Для Стрельцов этот период может оказаться полезным, потому что заставит обратить внимание на то, чего они раньше пытались избегать.

Астролог советует доверять интуиции и не разрешать страхам управлять решениями. Именно честный взгляд на себя может открыть путь к новому этапу.

Козерог - 25 октября

25 октября ретроградная Венера входит в Весы, и для Козерогов это особенно важный момент в профессиональной сфере. Могут напомнить о себе результаты прошедшей работы или появиться новые возможности для роста карьеры.

По прогнозу Роуз, этот период способен привлечь внимание к талантам и достижениям Козерогов. Благоприятное воздействие может продолжаться после завершения ретроградного движения Венеры.

Водолей - 10 октября

10 октября Новолуние в Весах может принести Водолеям возможности для изменений, развития и новых начинаний. При этом положительные конфигурации могут происходить равномерно, без громких событий.

Первоначально Водолеям может быть сложно понять, что именно изменилось. Но потом станет заметно, что отдельные сферы жизни начинают складываться более гармонично.

Рыбы - 3 октября

3 октября ретроградная Венера в Скорпионе может дать Рыбам подтверждение, что их интуиция не подвела. По прогнозу Роуз, этот период может принести возможности в финансах, любви, путешествиях и других областях.

Также не стоит исключать второй шанс. То, что раньше не удалось, может вернуться в новой форме, хотя окончательные результаты могут проявиться позже.