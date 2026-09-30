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Тренды 30 сентября 2026 · 19:43
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Не планировали, но "душу отвели": как пассажиры УЗ собирали грибы во время эвакуации (видео)

Пассажиры вместо привычного ожидания завершения эвакуации получили неожиданный осенний квест - с грибами, кофе и хот-догом.
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Не планировали, но "душу отвели": как пассажиры УЗ собирали грибы во время эвакуации (видео)

Эвакуация превратилась в конкурс (коллаж: Styler)

Пассажиры одного из поездов Укрзализныци во время эвакуации неожиданно отправились на поиски грибов. Инициативу предложил старший стюард Олег Башинский, чтобы разрядить атмосферу среди уставших людей.

Как это было, рассказывает Styler со ссылкой на пост Укрзализныци в Threads.

Пассажиры УЗ собирали грибы прямо во время эвакуации - как это было

Историей о сборе грибов поначалу поделился один из пользователей Threads. В комментариях украинцы также начали рассказывать о своих осенних находках, которые делали во время эвакуаций.

Впоследствии в Укрзализныце рассказали подробности этой истории и назвали имя железнодорожника, организовавшего необычное занятие для пассажиров.

Как пассажиры поезда во время эвакуации пошли за грибами

Старший стюард признался, что давно хотел собрать грибы, но точно не собирался делать это во время эвакуации.

"Я очень хотел собрать грибы, но не планировал, что это будет во время эвакуации", - признался железнодорожник.

Чтобы немного поднять настроение уставшим пассажирам, он пообещал кофе и хот-дог тому, кто первым найдет съедобный гриб. Идея сработала: пассажиры увлеклись поисками, а напряженная ситуация сменилась азартом.

"Настроение и азарт пошли вверх, глаза - вниз, искать грибы. Сколько набрали - не считали, но душу отвели", - вспоминают в команде.

Пассажиров потом было сложно собрать обратно в вагоны

К поискам подключились не только отдельные пассажиры. По словам стюардов Светланы Даниленко и Виктории Жиленко, люди настолько увлеклись, что после завершения опасности их пришлось собирать обратно в поезд.

"Увлеклись так, что, когда опасность миновала, мы не могли потом всех собрать кучи в вагоны", - вспоминают стюарды.

В Укрзализныце отметили, что такая инициатива помогла разрядить атмосферу среди пассажиров, уставших и находившихся в стрессовой ситуации.

За активность и вовлеченность руководство УЗ также отметило бригаду поощрением.

В комментариях под постом другие пассажиры также показали результаты тихой охоты. Пользователи отмечали, что везло не всем.

Не планировали, но &quot;душу отвели&quot;: как пассажиры УЗ собирали грибы во время эвакуации (видео)
Сообщение комментаторки (скриншот с Threads)

"Мужчина из вагона насобирал много белых грибов... Завидовали всем вагоном", - написала комментатор.

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