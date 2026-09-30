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Главная Люди "Была для меня примером": Марта Адамчук рассказала, как изменилось ее отношение к Ани Лорак
Люди 30 сентября 2026 · 19:02
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"Была для меня примером": Марта Адамчук рассказала, как изменилось ее отношение к Ани Лорак

Певица призналась, что в детстве собирала обложки с известной певицей и учила ее песни
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
"Была для меня примером": Марта Адамчук рассказала, как изменилось ее отношение к Ани Лорак

Воспоминания Марты Адамчук об Ани Лорак (коллаж: Styler)

Украинская певица и участница "Женского квартала" Марта Адамчук вспомнила, как в детстве восхищалась Ани Лорак, которая сейчас живет в РФ и не осудила полномасштабную войну. Она называла ее своим кумиром, а позиция предательницы ее ранила.

Об этом рассказывает Styler со ссылкой на ее интервью изданию BLIK.

Какой была Ани Лорак для Марты Адамчук в детстве

В семье Марты любили слушать музыку Софии Ротару. В детстве девушка устраивала дома концерты: одевала мамино платье, пела "Хуторянку" и воображала себя звездой.

"Я обожаю эти этномотивы с трубами, вообще молдавский фольклор очень интересен", - рассказала артистка.

Однако главным кумиром для нее была Ани Лорак.

"Моим настоящим кумиром была все же Ани Лорак. Я маленькой собирала все обложки с ней, учила ее песне", - вспомнила Марта.

Почему позиция Ани Лорак ее ранила

Марта Адамчук сказала, что ее лично ранила позиция Лорак в войне, поскольку в детстве она была для нее примером.

"И когда произошла эта история, что она в этой войне приняла сторону врага, меня это лично ранило, потому что она была для меня примером", - призналась она.

Как начался музыкальный путь Марты Адамчук

Интересно, что впоследствии с Ани Лорак Марту связала ее преподавательница вокала. Еще до начала профессиональной карьеры Адамчук занималась вокалом у Марии Когос, которая, по словам певицы, в свое время также учила Ани Лорак и Катю Бужинскую.

Поначалу Марта не планировала связывать свою жизнь с музыкой. После школы она хотела поступать на иностранные языки, однако занятия вокалом изменили ее планы. Впоследствии Адамчук поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств и выбрала профессиональный путь в музыке.

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