День защитников и защитниц Украины: почему этот праздник теперь отмечают 1 октября

День защитников и защитниц Украины ежегодно отмечают 1 октября. Ранее праздник приходился на 14 октября, но в 2023 году официальную дату изменили.
Детальнее об этом празднике рассказывает Styler.
Когда отмечают День защитников и защитниц Украины
Праздник каждый год отмечают 1 октября. Эта дата официально закреплена в календаре государственных праздников Украины.
Праздник придумали в 2014 году под названием День защитника Украины. Его установили для чествования мужества и героизма людей, защищающих независимость и территориальную целостность государства, а также украинских военных традиций.
В 2021 году название праздника сменили в День защитников и защитниц Украины, чтобы подчеркнуть роль женщин в защите государства.
Почему праздник перенесли с 14 октября на 1 октября
До 2023 году День защитников и защитниц Украины отмечали 14 октября. Верховная Рада в июле 2023 приняла перенос даты на 1 октября. С тех пор новая дата стала официальной.
Смена была связана с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. Поскольку государственный праздник традиционно связывали с Покровом Пресвятой Богородицы, после календарной реформы синхронизировали дату с новым календарем.
Поэтому 2023 стал первым, когда День защитников и защитниц Украины официально отметили 1 октября.
Какая связь праздника с Покровом
Дата имеет историческую связь с Покровом Пресвятой Богородицы, которая в украинской традиции связана с защитой от врагов. Особое значение Покрова имел для украинского козачества.
Именно поэтому 14 октября, когда раньше отмечали Покров по старому церковному календарю, долгое время было связано с днем украинского войска. После календарных смен Покрова приходится на 1 октября, как и День защитников и защитниц Украины.
Является ли 1 октября выходным днем
В календаре официальных праздников на 2026 год 1 октября отмечено как День защитников и защитниц Украины. В то же время во время действия военного положения нормы о праздничных и нерабочих днях имеют особенности, поэтому наличие праздника в календаре не означает автоматического дополнительного выходного.
В этот день в Украине отмечают День ветерана и День украинского козачества.
Поздравление с Днем защитника и защитницы
- С Днем защитников и защитниц Украины! Желаю, чтобы в вашей жизни было больше времени, которое принадлежит только вам: на близких, любимое дело, спокойный разговор. Спасибо за то, что делаете для нас каждый день.
- Пусть как можно скорее настанет день, когда можно будет обнять родных и никуда не торопиться. Остаться на ужин, выспаться дома, вместе строить планы. Очень желаю вам этого и спасибо за защиту.
- С праздником! Желаю надежных людей рядом - тех, с кем можно и пошутить, и помолчать, и честно сказать, что тяжело. Пусть поддержка будет взаимной, а помощь приходит вовремя. Слава Украине!
- Благодарю за защиту! Хочу пожелать здоровья, добрых известий и возможности восстанавливать силы. Ваши потребности важны, ваша усталость заслуживает понимания, а вы - заботы.
- В День защитников и защитниц думаю обо всем, что ты отложил ради страны: обучение, работа, путешествия, собственные замыслы. Желаю вернуться к тому, что любишь, и осуществить то, о чем давно мечтаешь.
- С праздником, наши защитники и защитницы! Хочется, чтобы благодарность к вам ощущалась в поступках: в помощи, внимательности, уважении ваших решений и опыта.
- Желаю еще много обычных счастливых дней. Чтобы ты мог встречать друзей, смеяться до слез, гулять по знакомым улицам, выбирать, чем заняться на выходных. Спасибо, что защищаешь наше право на такую жизнь!
- Сегодня хочу сказать просто: ты очень нужен и дорог. Пусть хватает сил пройти сложное, а после него будет достаточно времени для радости. Жду тебя, помню тебя и искренне благодарю!
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