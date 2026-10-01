День защитников и защитниц Украины: почему этот праздник теперь отмечают 1 октября

День защитников и защитниц Украины ежегодно отмечают 1 октября . Ранее праздник приходился на 14 октября, но в 2023 году официальную дату изменили.

Когда отмечают День защитников и защитниц Украины

Праздник каждый год отмечают 1 октября. Эта дата официально закреплена в календаре государственных праздников Украины.

Праздник придумали в 2014 году под названием День защитника Украины. Его установили для чествования мужества и героизма людей, защищающих независимость и территориальную целостность государства, а также украинских военных традиций.

В 2021 году название праздника сменили в День защитников и защитниц Украины, чтобы подчеркнуть роль женщин в защите государства.

Почему праздник перенесли с 14 октября на 1 октября

До 2023 году День защитников и защитниц Украины отмечали 14 октября. Верховная Рада в июле 2023 приняла перенос даты на 1 октября. С тех пор новая дата стала официальной.

Смена была связана с переходом Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. Поскольку государственный праздник традиционно связывали с Покровом Пресвятой Богородицы, после календарной реформы синхронизировали дату с новым календарем.

Поэтому 2023 стал первым, когда День защитников и защитниц Украины официально отметили 1 октября.

Какая связь праздника с Покровом

Дата имеет историческую связь с Покровом Пресвятой Богородицы, которая в украинской традиции связана с защитой от врагов. Особое значение Покрова имел для украинского козачества.

Именно поэтому 14 октября, когда раньше отмечали Покров по старому церковному календарю, долгое время было связано с днем украинского войска. После календарных смен Покрова приходится на 1 октября, как и День защитников и защитниц Украины.

Является ли 1 октября выходным днем

В календаре официальных праздников на 2026 год 1 октября отмечено как День защитников и защитниц Украины. В то же время во время действия военного положения нормы о праздничных и нерабочих днях имеют особенности, поэтому наличие праздника в календаре не означает автоматического дополнительного выходного.

В этот день в Украине отмечают День ветерана и День украинского козачества.

Поздравление с Днем защитника и защитницы