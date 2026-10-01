Покрова 1 октября: какие народные запреты существовали и как раньше отмечали церковный праздник

На Покрову , которая отмечается 1 октября, украинцы откладывали хозяйственные дела и собирались на празднование. С этой датой связывали и завершение полевых работ, вспашку и сев после праздника в народе осуждали, хотя для позднего посева существовало и отдельное объяснение.

О народных запретах и обычаях Покрова эксклюзивно для Styler рассказала фольклористка и научная редакторка проекта об осмыслении и сохранении традиций "Витоки" Дарья Анцибор.

Что нельзя делать на Покрову

Покров был праздничным днем, а работать на праздник считали тяжким грехом. Время посвящали богослужению, отдыху и встречам с близкими.

Полевые работы пытались завершить заранее. В Покров стремились собрать урожай, закончить сев и подготовить хозяйство к холодам.

Копать, пахать и сеять после праздника в народных представлениях также считалось грехом. Это отразилось в поговорках:

"Хто сіє по Покрові, той не має що дати корові"

"Хто сіє по Покрові, той не вартий доброго слова"

"Хто лежить до Покрови, той продасть усі корови".

После вспахивания плуги и бороны прятали до весны.

Почему поздний сев называли "вдовьим и сиротским"

Несмотря на осуждение работы после Покрова, в народной традиции было и понимание того, что не все хозяева могли справиться вовремя. Поздний сев иногда называли "вдовьим и сиротским". После праздника сеяли, в частности, те, кому не хватало рабочих рук.

Это название сохранило важное обстоятельство жизни того времени: завершение хозяйственных дел зависело не только от усердия, но и от того, имела ли семья достаточно помощи.

Как праздновали Покров

Утром украинцы посещали церковь, после обеда отдыхали, а потом шли в гости. Кумы посещали кумовьев, сваты - сватов, дети - родителей.

Особенно готовились к празднику там, где церковь была освящена в честь Покрова. Для общества это был и храмовый праздник, на который сходились люди из окрестных сел.

Этнолог Наталья Стишова отмечала, что подготовка могла длиться больше недели. К празднику относились с таким же вниманием, как к большим праздникам, Рождеству или Пасхе.

Дома украшали рушниками, готовили праздничные угощения: резали птицу, пекли паляницы и калачи. Возле церкви варили мед с хмелем.

Кого приглашали на Покров к праздничному столу

Покров был также возможностью позаботиться о тех, кому нужна поддержка.

На Галичине богатые люди устраивали обеды, на которые приглашали бедных и старцев. На Звенигородщине от Покрова каждую субботу поминали умерших: устраивали обеды, несли в церковь "мисочки" и заказывали панихиды.

В память о родственниках нуждающимся разносили паляницы, раздавали яблоки, орехи и печенье.

Эти обычаи продолжали главную идею праздника - защиту и покровительство. Перед зимой громада заботилась об уязвимых людях. Урожай уже был собран, поэтому семье было чем поделиться.

Почему Покров имел особое значение для козаков

Образ покровительства был важен и для запорожских козаков. Они считали Богородицу своей защитницей, а церковь на Сечи освятили в ее честь.

Значение Покрова выходило за пределы семейной и хозяйственной жизни, с праздником связывали надежды на защиту всего общества. Богородицу считали покровительницей и ремесленными объединениями. В частности, Покров был патрональным праздником кузнечного цеха Чернигова.

Что означало "По Покрові всьо корові"

Праздник обозначал и изменение порядка пользования землей. В карпатских общинах после Покрова действовал обычай свободного выпаса скота на полях, лугах и сенокосах независимо от того, кому они принадлежали.

На Восточной Бойковщине говорили поговорку "По Покрові всьо корові". Такой обычай побуждал хозяев вовремя собрать урожай, после праздника на угодья уже могли выпустить животных.

В то же время существовали местные отличия. Этнолог Михаил Тиводар уточнял, что с Покрова начинался прежде всего выпас овец, а крупный рогатый скот на поля пускали раньше - после уборки зерновых.

Так Покров упорядочивал жизнь общины. Праздник завершал один хозяйственный период и открывал другой. Наряду с запретами на труд оставалось место для гостя, памяти о родных и помощи тем, кто входит в зиму без достаточных запасов и поддержки.