Покрова 1 жовтня: які народні заборони існували та як раніше відзначали церковне свято

На Покрову , яка відзначається 1 жовтня, українці відкладали господарські справи та збиралися на святкування. Із цією датою пов’язували й завершення польових робіт, оранку та сівбу після свята в народі засуджували, хоча для пізнього посіву існувало й окреме пояснення.

Про народні заборони та звичаї Покрови ексклюзивно для Styler розповіла фольклористка та наукова редакторка проєкту про осмислення й збереження традицій "Витоки" Дар’я Анцибор.

Що не можна робити на Покрову

Покрова була святковим днем, а працювати на свято вважали тяжким гріхом. Час присвячували богослужінню, відпочинку та зустрічам із близькими.

Польові роботи намагалися завершити заздалегідь. До Покрови прагнули зібрати врожай, закінчити сівбу й підготувати господарство до холодів.

Копати, орати та сіяти після свята в народних уявленнях також вважалося гріхом. Це відбилося у приказках:

"Хто сіє по Покрові, той не має що дати корові"

"Хто сіє по Покрові, той не вартий доброго слова"

"Хто лежить до Покрови, той продасть усі корови".

Після завершення оранки плуги й борони ховали до весни.

Чому пізню сівбу називали "вдовиною та сирітською"

Попри осуд роботи після Покрови, у народній традиції було й розуміння того, що не всі господарі могли впоратися вчасно. Пізню сівбу подекуди називали "вдовиною та сирітською". Після свята сіяли, зокрема, ті, кому бракувало робочих рук.

Ця назва зберегла важливу обставину тогочасного життя: завершення господарських справ залежало не лише від старанності, а й від того, чи мала родина достатньо допомоги.

Як святкували Покрову

Уранці українці відвідували церкву, після обіду відпочивали, а згодом ішли в гості. Куми навідували кумів, свати - сватів, діти - батьків.

Особливо готувалися до свята там, де церква була освячена на честь Покрови. Для громади це був і храмовий празник, на який сходилися люди з навколишніх сіл.

Етнологиня Наталія Стішова зазначала, що підготовка могла тривати понад тиждень. До празника ставилися з такою ж увагою, як до великих свят, Різдва чи Великодня.

Хати прикрашали рушниками, готували святкові частування: різали птицю, пекли паляниці та калачі. Біля церкви варили мед із хмелем.

Кого запрошували на Покрову до святкового столу

Покрова була також нагодою подбати про тих, кому потрібна підтримка.

У Галичині заможні люди влаштовували обіди, на які запрошували бідних і старців. На Звенигородщині від Покрови щосуботи поминали померлих: справляли обіди, несли до церкви "мисочки" та замовляли панахиди.

На спомин про родичів нужденним розносили паляниці, роздавали яблука, горіхи й печиво.

Ці звичаї продовжували головну ідею свята - захист і заступництво. Перед зимою громада дбала про вразливих людей. Урожай уже був зібраний, тож родини мали чим поділитися.

Чому Покрова мала особливе значення для козаків

Образ заступництва був важливим і для запорізьких козаків. Вони вважали Богородицю своєю покровителькою, а церкву на Січі освятили на її честь.

Значення Покрови виходило за межі родинного та господарського життя, зі святом пов’язували сподівання на захист усієї спільноти. Богородицю вважали покровителькою й ремісничі об’єднання. Зокрема, Покрова була патрональним святом ковальського цеху Чернігова.

Що означало "По Покрові всьо корові"

Свято позначало й зміну порядку користування землею. У карпатських громадах після Покрови діяв звичай вільного випасу худоби на полях, луках і сіножатях незалежно від того, кому вони належали.

На Східній Бойківщині казали приказку "По Покрові всьо корові". Такий звичай спонукав господарів вчасно зібрати врожай, після свята на угіддя вже могли випустити тварин.

Водночас існували місцеві відмінності. Етнолог Михайло Тиводар уточнював, що з Покрови починався передусім випас овець, а велику рогату худобу на поля пускали раніше - після збирання зернових.

Так Покрова впорядковувала життя громади. Свято завершувало один господарський період і відкривало інший. Поряд із заборонами на працю залишалося місце для гостювання, пам’яті про рідних і допомоги тим, хто входив у зиму без достатніх запасів та підтримки.