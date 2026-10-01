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Главная Люди Наталья Могилевская приобрела Audi Q5 и показала новый автомобиль на видео
Люди 01 октября 2026 · 11:31
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Наталья Могилевская приобрела Audi Q5 и показала новый автомобиль на видео

Певица показала белый кроссовер и рассказала о процессе приобретения автомобиля
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Наталья Могилевская приобрела Audi Q5 и показала новый автомобиль на видео

Наталья Могилевская приобрела авто (коллаж: Styler)

Наталья Могилевская поделилась с фанами радостной новостью. Певица показала недавно появившийся в ее гараже автомобиль и рассказала, как прошел процесс приобретения.

Какой автомобиль приобрела певица и сколько он стоит, рассказывает Styler со ссылкой на пост Натальи Могилевской в Instagram.

Какое авто приобрела певица

Могилевская обновила автомобиль и уже показала подписчикам свою новую машину. Певица приобрела белый кроссовер Audi Q5 и призналась, что осталась довольна процессом покупки.

Артистка опубликовала в Instagram кадры автомобиля, который теперь ей принадлежит. На фото можно увидеть белый кузов кроссовера, фирменную эмблему Audi, а также часть салона со светлой отделкой.

Могилевская рассказала, что особенно довольна тем, как прошло оформление автомобиля.

"Ну что, наконец-то могу показать ее вам. Вот так выглядит результат нашей истории. Я очень довольна, что весь процесс прошел без лишних волнений и, главное, все вышло так, как я хотела", - сказала певица.

Сколько стоит Audi Q5

Стоимость такого автомобиля в Украине зависит прежде всего от года выпуска, комплектации и состояния машины. Новые Audi Q5 у официальных дилеров стоят примерно от 2,3 до 3 млн гривен.

На рынке подержанных автомобилей цена предыдущих поколений Q5 может быть значительно ниже - около 20-30 тысяч долларов, то есть ориентировочно 800 тысяч - 1,2 млн гривен.

В то же время, точную стоимость автомобиля Наталии Могилевской по обнародованным фотографиям определить невозможно, ведь певица не называла комплектацию, год выпуска и сумму, которую заплатила за машину.

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