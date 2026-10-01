Лолита Лайзан из "Зрадників" после 4,5 года молчания снова заговорила с отцом благодаря шоу

Участница второго сезона "Зрадників" Лолита Лайзан встретилась с отцом впервые за четыре с половиной года. Толчком к возобновлению общения стало его участие в шоу и обращение к нему на премьере.
Об этом Styler рассказали в пресс-службе SWEET.TV .
Как Лолита возобновила общение с отцом
Об участии дочери в "Зрадниках" отец Лолиты узнал от близкого ему человека, который смотрел проект. Сама Лайзан во время премьеры второго сезона передала ему привет и попросила посмотреть четвертый эпизод, именно в нем она рассказывает об их отношениях.
Впоследствии они договорились встретиться в Киеве. До этого отец и дочь не общались четыре с половиной года.
Первая после продолжительного перерыва встреча затянулась почти на пять часов. По словам Лолиты, они говорили обо всем подряд.
"Я понимала, что этот проект изменит мою жизнь, и была к этому готова. Правда, где-то глубоко внутри до конца не верила, что мне удастся возобновить общение с отцом, потому что думала, что наша история давно завершена", - рассказала участница.
В ком на шоу она увидела родительскую фигуру
Тема отношений с отцом оказалась важной для Лолиты и внутри игры. В четвертом эпизоде она особенно прислушивается к политтехнологу Сергею Гайдаю и доверяет его решениям.
Как объяснила Лайзан, это доверие выходило за пределы игровой стратегии. Она воспринимала Сергея как родительскую фигуру.
Гайдая и его отца совмещают профессия, опыт стратегических игр и увлечение походами.
"Сергей Гайдай чувствовал себя внутри игры идеальной родительской фигурой для меня. Мне хотелось его беречь, поэтому я слушала каждое его слово", – объяснила Лолита.
Почему Лайзан хотела создать альянс с Гайдаем
Сергей привлек ее внимание еще до того, как игра набрала обороты. В ходе совместной поездки в автомобиле Лолита решила, что хочет объединиться именно с ним.
Для него было важно найти человека, которому можно доверять, и вместе дойти до конца проекта. Однако впоследствии участник признала, что в этом замысле она не учла одну существенную деталь - желание другого игрока.
"Гайдай сразу заворожил меня уровнем интеллекта еще когда мы ехали в машине. Я сразу поняла, что именно с этим игроком хочу идти до конца. Правда, забыла, что при этом он должен принять это решение", - рассказала Лайзан.
Увидеть, как складывались их отношения в игре, и услышать историю Лолиты об отце можно в четвертом эпизоде второго сезона "Предателей", который уже вышел на SWEET.TV.
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